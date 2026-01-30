Advertisement
NASA का नया महाबली...जो काम आपका कंप्यूटर 500 साल में करेगा, Athena उसे सिर्फ 1 दिन में कर देगा!

NASA का नया 'महाबली'...जो काम आपका कंप्यूटर 500 साल में करेगा, Athena उसे सिर्फ 1 दिन में कर देगा!

NASA Supercomputer: नासा ने एक बहुत ही पावरउल सुपरकंप्यूटर शुरू किया है जिसका नाम एथेना है. इसका क्षमता 20 पेटाफ्लॉप है और यह बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करता है. इसे खास तौप पर चांद और मंगल पर जाने वाले मिशनों की मदद के लिए बनाया गया है. 

 

Jan 30, 2026, 09:05 AM IST
NASA का नया 'महाबली'...जो काम आपका कंप्यूटर 500 साल में करेगा, Athena उसे सिर्फ 1 दिन में कर देगा!

Athena Supercomputer: नासा के अब तक से सबसे ताकतवर और आधुनिक सुपरकंप्यूटर एथेना को दुनिया के सामने पेश किया है. यह सुपरकंप्यूटर NASA की अब तक की सबसे पावरफुल मशीन है जिसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है. इसे कैलिफोर्निया के एम्स रिसर्च सेंटर में रखा गया है. यह कंप्यूटर ब्रह्मांड की नकल करेगा जिससे हम अंतरिक्ष को और बेहतर तरीके से समझ सकें. NASA ने इसे आर्टेमिस मून मिशन की मदद के लिए बनाया है. अंतरिक्ष की खोज के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन और डेटा की जरूरत होती है जो एथेना पलक झपकते ही कर देगा. 

एथेना सुपरकंप्यूटर इतना खास क्यों है?
जैसे हम अपनी दौड़ की रफ्तार किमी में मापते हैं वैसे ही सुपरकंप्यूटर की रफ्तार पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है. यह बताता है कि एक कंरप्यूटर एक सेकंड में कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है. एक पेटाफ्लॉप का मतलब होता है एक सेकंड में 1 Quadrillion गणनाएं करना और एथेना की ताकत 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा है. 

क्या होंगे इसके दूसरे फायदे?
इस सुपरकंप्यूटर को इस तरह बनाया गया है कि यह बहुत कम बिजली खर्च करता है. इसे ठंडा रखने का तरीका भी बहुत आधुनिक है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता. यह Super Computer कम खर्च में दिन-रात काम कर सकता है और बाकी पैसे दूसरे अंतरिक्ष मिशन में लगाए जा सकेंगे. अंतरिक्ष यान भेजने से पहले NASA इसकी मदद से हजारों बार Simulation करके देख सकता है. 

उड़ान और रॉकेट की सटीक जांच
वैज्ञानिक एथेना का इस्तेमाल रॉकेट और अंतरिक्ष विमानों की सिमुलेशन करने के लिए कर रहे हैं. इससे इंजीनियरों को रॉकेट बनाने से पहले ही पता चल जाता है कि वह उड़ान के समय कैसे काम करेगा जिससे जोखिम करने में मदद मिलेगी. यह कंप्यूटर बड़े AI मॉडल को तैयार करने में मदद कर रहा है जिससे अंतरिक्ष मिशनों को और स्मार्ट बनाया जा सके. 

