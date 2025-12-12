अचानक खो गया NASA का मंगलयान! 11 साल बाद मार्स रोवर MAVEN से टूटा संपर्क, रहयस्यमय ढंग से गया सिग्नल

Science latest News: NASA का अंतरिक्ष यान MAVEN मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहा था जब उससे अचानक संपर्क टूट गया. 6 दिसंबर 2025 को MAVEN अचानक बंद हो गया जब वह मंगल ग्रह के पीछे से गुजर रहा था. इस घटना से पहले तक यान बिल्कुल सही काम कर रहा था लेकिन ग्रह के पीछे से निकलने के बाद NASA उससे दोबारा संपर्क नहीं कर पाया है. संपर्क अचानक टूटने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है. 9 दिसंबर को नासा ने बताया कि वह इस मामले की जांच कर रहा है और यान से सिग्नल वापस पाने की कोशिश में जुटा है.

नासा का आधिकारिक बयान

NASA ने एक बयान में कहा, मंगल की कक्षा में मौजूद MAVEN अंतरिक्ष यान से 6 दिसंबर को धरती पर बने कंट्रोल स्टेशन का संपर्ट टूट गया. संपर्क टूटने से पहले MAVEN से जो जानकारी मिली थी उससे पता चला कि मंगल ग्रह के पीछे जाने से पहले उसके सभी छोटे सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे. मंगल ग्रह के पीछे से निकलने के बाद डीप स्पेस नेटवर्क को कोई सिग्नल नहीं मिला.

क्या है मेवेन अंतरिक्ष यान?

MAVEN मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था और यह सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया. इसका मुख्य काम मंगल के ऊपरी वातावरण और सूर्य से आने वाली हवा के बीच एक्टिविटी को समझना. इस मिनश से जानकारी मिली कि, Solar Wind के कारण मंगल ग्रह ने समय के साथ अपना वातावरण खो दिया. इसी वजह से यह ग्रह ठंडे और सूखे वातावरण में बदल गया.

MAVEN के डेटा से क्या मिली जानकारी?

इस यान के डेटा से यह पता लगाने में मदद मिली कि मंगल ग्रह से इतना ज्यादा पानी गायब हो गया. इससे पता चला है कि जब धूल भरी आंधियां आती हैं तो पानी वातावरण के ऊपर तक चला जाता है. इसके बाद यह पानी सूर्य से आने वाली हवाओं द्वारा छिन लिया जाता है. इसने मंगल पर हवा के पैटर्न का नक्शा, मंगल की अदृश्य चुंबकीय पूंछ का भी पता लगाया.

NASA के दूसरे मंगलयान

NASA के 2 और मंगलयान हैं, मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर और मार्स ओडिया, जो अभी भी काम कर रहे हैं. ये दोनों बहुत जरूरी डेटा भेजते हैं और मंगल मिशनों के लिए संदेश पहुंचाने का भी काम करते हैं. NASA के मुताबिक, मार्स ओडियी का लक्ष्य है बादलों, कोहरे और पाले का अध्ययन करना और भविष्य में मंगल पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए सतह की चट्टानों का नक्शा बनाना.