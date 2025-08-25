Mars पर मिले ‘डायनासोर के अंडे’ जैसी रहस्यमयी संरचनाएं… NASA की खोज ने दुनिया को किया हैरान, वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

dinosaur eggs found on mars: नासा के क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मंगल पर उतरने के बाद से इस ग्रह की जीवन-योग्यता की जांच कर रहा है, इसी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक हैरान करने वाली खोज की है, जिसको सुनकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है पर ये बात बिलकुल सच है नासा के रोवर को वहां ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो बिल्कुल डायनासोर के अंडों जैसी दिखती हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर ये बात चर्चा का विषय बन चुकी है, इस खोज के होने के बाद मंगल पर जीवन के संकेतों को लेकर नई चर्चा शुरू हो रही है, नासा का भेजा हुए क्यूरियोसिटी रोवर ने ये बड़ी खोज की है इसने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बड़ी उत्सुकता और उम्मीदें जगा दी हैं. लोगों का कहना है कि हो सकता है मगंल ग्रह पर जीवन की संभावना पहले थी पर अब समय के साथ खत्म हो गई है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये संरचनाएं डायनासोर के अंडे नहीं हैं, पर इस जगह की असमान्य आकृती वैज्ञानिकों को हैरान कर दे रही है, ये बिलकुल डायनासोर के अंडे के सरंचना से मेल खाती है, पर इस स्रोत के साथ वैज्ञानिकों के मन में उसे और जानने की लालसा जाग रही है, इस आकृती को देखने के बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के इतिहास के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है.

क्यूरियोसिटी रोवर

क्यूरियोसिटी रोवर की बात करें तो इस रोवर ने हाल ही में मंगल पर इन संरचनाओं की पहचान की है, ये आकार में चिकनी और गोल हैं, इनमें से कुछ कंचे जितनी छोटी हैं, तो कुछ फुटबॉल जितनी बड़ी है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर ऐसी आकृतियां अक्सर ज्वालामुखी या मिट्टी-पत्थरों की परतों से बनने वाली प्रक्रियाओं से बनती हैं.

डायनासोर अंडे जैसी इन संरचनाओं का भूवैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है, अब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनी कैसे क्या ये ज्वालामुखी की वजह से बनी हैं या फिर लाखों सालों तक मिट्टी और पत्थरों की परतें जमने से, इसकि जानकारी अभी तक नासा को नहीं मिली है पर अब इसके उपर रिसर्च शुरू हो चुका है.