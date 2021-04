NASA Mars Mission Update : नासा का हेलीकॉप्टर Ingenuity हुआ पूरी तरह तैयार, इस दिन भरेगा मंगल ग्रह पर ऐतिहासिक उड़ान

नई दिल्ली: मंगल ग्रह (Mars) पर जीवन के प्रमाण की खोज में जुटा नासा (NASA) के हेलीकॉप्टर ने लाल ग्रह की भीषण सर्दी को झेल कर अब नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है. दरअसल Ingenuity कुछ तकनीकी दिक्‍कतों का सामना कर रहा था. लेकिन अब ये उड़ने को पूरी तरह तैयार हो गया है. नासा के अनुसार, अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला तो हेलीकॉप्टर Ingenuity सोमवार को ऐतिहासिक उड़ान (NASA Mars Mission) भर सकता है.

गौरतलब है कि पृथ्‍वी के बाहर किसी भी दूसरे ग्रह पर पहली बार कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा. और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाह नासा के इस चमत्कार पर टिकी हुई है. दूसरी तरफ नासा के वैज्ञानिक भी इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित हैं. साथ ही, लाल ग्रह के हर स्थिति पर ये वैज्ञानिक पैनी नजर भी बनाए रखे हैं.

