मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर

Teddy Bear on Mars: मंगल ग्रह पर खोज करने के दौरान वैज्ञानिकों को एक चट्टान दिखाई दी. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के जैसा दिखाई दे रहा था.
Mars Craters: वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक चट्टान मिली है जो एक मुस्कुराते हुए चेहरे की तरह दिखती है. इस तस्वीर को एरिजोना यूनिवर्सिटी ने जारी की थी जिसमें टेडी बियर का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी 2 आंखें, एक नाक और मुस्कुराता हुए चेहरा है. यह तस्वीर NASA के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने ली थी जब वह मंगल से 251 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था. टेडी बियर की आंखें असल में मंगल ग्रह के गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं. इस तस्वीर में जो आपको सिर पर गोल निशान दिख रहा है वह शायद किसी पुराने गड्ढे पर मिट्टी के जमने से बना होगा.
कैसी दिखती है ये तस्वीर?
यह चेहरा असल में मंगल ग्रह की एक आकृति है जो एक भालू के चेहरे जैसी दिखती है. इस चेहरे जैसी आकृति में नाक जो, V के आकार की पहाड़ी है, आंखें, जो कि असल में 2 गड्ढे हैं और सिर, एक गोल निशान हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर पर बना गोल निशान किसी पुराने गड्ढे पर मलबा जमने से बना होगा. इसकी नाक शायद ज्वालामुखी या कीचड़ के बहाव से बनी हो सकती है.
कहां था ये निशान?
यह अजीब निशान मंगल ग्रह के एक रेतीले टीले पर बना था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हवा और लावा के कारण बना है. एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लावा ने टीलों को घेर लिया और ठंडा होकर जम गया. इसके बाद हवा ने रेत को उड़ाकर इस तरह के निशान बना दिए जो जमे हुए लावा के अंदर टीलों की आकृति दिखाते हैं.
कैसे ली गई ये तस्वीर?
मंगल ग्रह पर दिखे इस टेडी बियर दोनों की ही तस्वीरें हाईराइज द्वारा ली गई जो MRO पर लगे 6 वैज्ञानिक डिवाइस में से एक है. हाईराइज 2006 से ही मंगल ग्रह की कक्षा की तस्वीरें ले रहा है और आपको बता दें कि यह किसी ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा है.