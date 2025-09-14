मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर
Advertisement
trendingNow12921661
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर

Teddy Bear on Mars: मंगल ग्रह पर खोज करने के दौरान वैज्ञानिकों को एक चट्टान दिखाई दी. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के जैसा दिखाई दे रहा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर

Mars Craters: वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक चट्टान मिली है जो एक मुस्कुराते हुए चेहरे की तरह दिखती है. इस तस्वीर को एरिजोना यूनिवर्सिटी ने जारी की थी जिसमें टेडी बियर का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी 2 आंखें, एक नाक और मुस्कुराता हुए चेहरा है. यह तस्वीर NASA के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने ली थी जब वह मंगल से 251 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था. टेडी बियर की आंखें असल में मंगल ग्रह के गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं. इस तस्वीर में जो आपको सिर पर गोल निशान दिख रहा है वह शायद किसी पुराने गड्ढे पर मिट्टी के जमने से बना होगा.

कैसी दिखती है ये तस्वीर?
यह चेहरा असल में मंगल ग्रह की एक आकृति है जो एक भालू के चेहरे जैसी दिखती है. इस चेहरे जैसी आकृति में नाक जो, V के आकार की पहाड़ी है, आंखें, जो कि असल में 2 गड्ढे हैं और सिर, एक गोल निशान हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर पर बना गोल निशान किसी पुराने गड्ढे पर मलबा जमने से बना होगा. इसकी नाक शायद ज्वालामुखी या कीचड़ के बहाव से बनी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Karman Line: धरती की वो जादुई सीमा, जिसे पार करते ही शुरू होती है 'स्पेस की दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

कहां था ये निशान?
यह अजीब निशान मंगल ग्रह के एक रेतीले टीले पर बना था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हवा और लावा के कारण बना है. एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लावा ने टीलों को घेर लिया और ठंडा होकर जम गया. इसके बाद हवा ने रेत को उड़ाकर इस तरह के निशान बना दिए जो जमे हुए लावा के अंदर टीलों की आकृति दिखाते हैं.

यह भी पढ़ें: Red Planet: क्या मंगल ग्रह पर कभी रहते थे लोग? इन 5 जगहों पर मिल सकता है सबसे बड़ा सबूत

कैसे ली गई ये तस्वीर?
मंगल ग्रह पर दिखे इस टेडी बियर दोनों की ही तस्वीरें हाईराइज द्वारा ली गई जो MRO पर लगे 6 वैज्ञानिक डिवाइस में से एक है. हाईराइज 2006 से ही मंगल ग्रह की कक्षा की तस्वीरें ले रहा है और आपको बता दें कि यह किसी ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mars reconnaissance orbiter

Trending news

'अपने बच्चों के भविष्य के लिए...', असम में पीएम मोदी की हुंकार, जनता से की ये अपील
PM Modi
'अपने बच्चों के भविष्य के लिए...', असम में पीएम मोदी की हुंकार, जनता से की ये अपील
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
;