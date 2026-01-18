मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के सैटेलाइट ने भेजी सबसे अजीब तस्वीर

Advertisement
Mars Planet: नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक ऐसी आकृति दिखी है जो बिल्कुल टेडी बीयर के चेहरे जैसी लगती है. इस तस्वीर में 2 छोटी आंखें, एक गोल नाक और मुस्कुराता हुआ मुंह साफ नजर आ रहा है. 

 

Jan 18, 2026
Teddy Bear on Mars: वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह पर एक ऐसी तस्वीर मिली है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो. इस तस्वीर में दो छोटी आंखें, एक गोल नाक और मुस्कुराता हुआ मुंह साफ देखा जा सकता है. यह देखने में बिल्कुल किसी टेडी बियर जैसा लगता है. यह अद्भुत फोटो नासा के एक खास कैमरे MRO ने खींची है. जब यह कैमरा मंगल ग्रह के करीब 251 किमी ऊपर से उड़ रहा था तब उसने यह नजारा कैद किया. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा सच क्या है. 

क्या ये सच में कोई भालू है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई असली चेहरा नहीं बल्की प्राचीन पहाड़ी है जो टूटकर ऐसी दिख रही है. धूल और चट्टानों की वजह से खास तरीके से जमने की वजह से यह मुस्कुराते हुए चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है. अंतरिक्ष में पहाड़ों और गड्ढों के मेल से कभी-कभी ऐसी आकृतियां बन जाती हैं जो हमें जानी-पहचानी लगती हैं जिसे परेडोलिया कहते हैं. 

आखिर यह चेहरा बना कैसे?
वैज्ञानिकों ने बताया कि यह किसी तरह का जादू या नजरों का धोखा नहीं है बल्कि पहाड़ों और गड्ढों का एक इत्तेफाक है. वहां एक पहाड़ी है जो बीच से टूटकर V आकार की हो गई है जो नाक जैसी दिखती है.  चेहरे पर दिखने वाली आंखें असल में 2 छोटे-छोटे गड्ढे हैं. चेहरे के चारों तरफ जो गोल घेरा है वह जमीन में आई दरारों की वजह से बना है. 

अंतरिक्ष में क्यों दिखते हैं अजीबोगरीब चेहरे?
स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां गैस,धूल और चट्टानें मिलकर अक्सर अजीब आकृतियां बना देती हैं. कभी-कभी ये हमें किसी राक्षस या कार्टून जैसा दिखने लगता है. उदाहरण के तौर पर, अंतरिक्ष में गैस का एक बादल बिल्कुल 'गॉडजिला' की तरह दिखता है. विज्ञान की भाषा में इस भ्रम को पैरीडोलिया कहते हैं जिससे हमारा दिमाग अनजान चीजों में भी जाने-पहचाने चेहरे खोज लेता है.

किसने ली थी ये तस्वीर?
मंगल ग्रह पर दिखने वाले इस टेडी बियर और बाकी आकृतियों की फोटो HiRISE नाम के पावरफुल कैमरे ने ली है. यह कैमरा नासा के एक सैटेलाइट MRO पर लगा है और साल 2006 से मंगल पर है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक का सबसे ताकतवर कैमरा है जिसे किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया है.

