मंगल ग्रह पर ‘मुस्कुराती बिल्ली’ देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के सैटेलाइट ने भेजी सबसे अजीबोगरीब तस्वीर

Teddy Bear on Mars: ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, लेकिन इस बार मंगल ग्रह (Mars) से जो तस्वीर सामने आई है, उसने इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है. कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक मंगल की वीरान वादियों को खंगाल रहे हों और अचानक स्क्रीन पर एक प्यारी सी 'बिल्ली' मुस्कुराती हुई नजर आ जाए! जी हां, नासा के सैटेलाइट ने एक ऐसी फोटो भेजी है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि वहां कोई खिलौना या बिल्ली का चेहरा छिपा है. लेकिन क्या सच में मंगल पर बिल्लियां रहती हैं या यह अंतरिक्ष का कोई नया खेल है? आइए, इस रोमांचक और रहस्यमयी फोटो के पीछे का पूरा वैज्ञानिक सच समझते हैं.

नासा के हाई-टेक कैमरे में कैद हुई 'मुस्कुराती बिल्ली'?

वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की धूल भरी सतह पर एक ऐसी तस्वीर मिली है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इस फोटो में दो नन्ही आंखें, एक गोल नाक और मुस्कुराता हुआ मुंह बिल्कुल साफ देखा जा सकता है. यह देखने में किसी बिल्ली के चेहरे या खिलौने जैसा लग रहा है. यह अद्भुत नजारा नासा के मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (MRO) ने तब कैद किया, जब वह मंगल की सतह से करीब 251 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था. वैज्ञानिकों ने जब इस डेटा को प्रोसेस किया, तो वे खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए क्योंकि यह आकृति बिल्कुल किसी 'कार्टून कैट' की तरह उन्हें देख रही थी.

क्या सच में कोई जीव है या सिर्फ नजरों का धोखा?

अब सवाल उठता है कि क्या यह सच में कोई बिल्ली है? वैज्ञानिकों ने इस पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि यह कोई जीवित प्राणी या एलियन का बनाया चेहरा नहीं है. असल में, यह एक प्राचीन पहाड़ी है जो समय के साथ टूटकर इस आकार में आ गई है. अंतरिक्ष में धूल और चट्टानों के एक खास तरीके से जमने की वजह से यह चेहरा उभर कर आया है. विज्ञान की भाषा में इस भ्रम को 'पैरीडोलिया' (Pareidolia) कहते हैं. यह हमारे दिमाग की वह आदत है, जिसके कारण हम बादलों, पहाड़ों या अनजानी चीजों में भी इंसानी चेहरे या जानवरों की आकृतियां खोजने लगते हैं.

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पहाड़ों और गड्ढों के मेल से कैसे बना यह चेहरा?

इस रहस्यमयी आकृति के बनने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध भूगोल है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, चेहरे के बीच में जो नाक जैसी आकृति दिख रही है, वह वास्तव में एक पहाड़ी है जो बीच से टूटकर 'V' आकार की हो गई है. रही बात आंखों की, तो वे दो छोटे-छोटे गड्ढे (Craters) हैं जो सही दूरी पर स्थित हैं. चेहरे के चारों ओर दिखने वाला गोल घेरा जमीन में आई प्राकृतिक दरारों की वजह से बना है. जब इन तीनों चीजों को अंतरिक्ष से एक साथ देखा गया, तो इसने एक मुस्कुराती हुई बिल्ली का रूप ले लिया, जो पूरी तरह से एक इत्तेफाक है.

अंतरिक्ष में क्यों दिखते हैं ऐसे अजीबोगरीब चेहरे?

अंतरिक्ष में गैस, धूल और विशाल चट्टानें मिलकर अक्सर ऐसी आकृतियां बनाती हैं जो हमें किसी राक्षस, गॉडजिला या कार्टून जैसी लगने लगती हैं. मंगल पर दिखने वाली इस बिल्ली की तस्वीर HiRISE नाम के बेहद पावरफुल कैमरे ने ली है, जो नासा के MRO सैटेलाइट पर लगा है. यह कैमरा साल 2006 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है और इसे किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे ताकतवर कैमरा माना जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड विशाल है और वहां पहाड़ों के टकराने या दरारें पड़ने से ऐसी हजारों आकृतियां बनती रहती हैं, जो हमारे कौतूहल का केंद्र बन जाती हैं.