मंगल ग्रह पर मिला 'दानव की उंगली जैसा निशान'! NASA ने शेयर की तस्वीर, बताया- ये फिंगरप्रिंट तो...

Fingerprint On Mars: नासा ने मंगल ग्रह की ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें एरी-0 नाम के गड्ढे को दिखाया गया है जो 0.3 मील चौड़ा है. गौर से देखने पर यह किसी दानव के उंगलियों के निशान जैसा लगता है. यह गड्ढा बहुत बड़े एरी क्रेटर के अंदर है जिसकी चौड़ाई लगभग 27 मील है. यह नई तस्वीर 8 सितंबर 2021 को NASA के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर पर लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करके ली गई थी. 1884 में खगोलविदों ने मंगल ग्रह की Prime Meridian और Longitude रेखा जहां पूर्व और पश्चिम मिलते हैं, बताने के लिए बड़े एरी क्रेटर को चुना था.

वैज्ञानिकों ने एरी को ही क्यों चुना?

NASA ने जब इस तस्वीर को शेयर किया था तब लिखा था कि, जैसै-जैसे हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें मिलने लगीं तो एक छोटे निशान की जरूरत महसूस हुई. वैज्ञानिकों ने Post Meridian Line को निशान के रूप में इसलिए चुना क्योंकि एरी-0 सही आकार का था पर इसके लिए पहले से बने नक्शों में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं थी.

कहां है ये गड्ढा?

NASA के मुताबिक, एरी क्रेटर साइनस मेरिडियानी नाम की जगह में है जिसका मतलब है कि मध्य खाड़ी. NASA के क्यूरियोसिटी रोवर की एक ग्रह वैज्ञानिक और उप-परियोजना वैज्ञानिक एबिगेल फ्रेमैन ने बताया कि, क्रेटर में जो चमकदार लाइनें या धारियां हैं उन्हें ट्रांसवर्स एओलियन लकीरें(TARs)कहते हैं. उन्होंने यह भी आगे कहा कि, TARs ऐसी चीज है जिसे हम मंगल ग्रह पर क्रेटरों और दूसरी नीची जगहों में अक्सर देखते हैं.

कैसे बनती हैं ये चमकीला धारियां?

फ्रेमैन ने समझाया कि, ये चमकीली धारियां असल में रेत के टीलों से बनी हैं जिन पर धूल की एक पतली परत जम जाती है. एरी-0 नाम की जगह पर इन धारियों को ढकने वाली धूल शायद हेमटाइट है. हेमेटाइट एक खनिज है जो आयरन ऑक्साइड से बनका है और उस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से तस्वीर में जमीन का रंग भूरा दिखाई देता है. यह धूल रोशनी को रिफलेक्ट करती होगी इसलिए ये TARs क्रेटर के बाकी हिस्सों से ज्यादा चमकदार और अलग दिखाई देती है.