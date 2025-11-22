2032 में चांद से टकराने वाला है एस्टेरॉयड, धरती पर पड़ेगा असर, NASA पहले ही ले सकता है ऐसा एक्शन

Is NASA nuking an Asteroid: नासा एक एस्टेरॉयड पर न्यूक (नष्ट) करने पर विचार कर रहा है जो 2032 में हमारे चांद से टकरा सकता है. पहले एस्टेरॉयड 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने का अनुमान था, लेकिन बाद की कैलकुलेशन ने हमारे ग्रह को सेफ जोन में डाल दिया. हालांकि, चिंताएं यहीं खत्म नहीं हुईं क्योंकि वैज्ञानिकों ने तब बताया कि यह चांद से टकरा सकता है.

क्या होगा असर?

अगर ऐसा होता है, तो चांद की सतह से भारी मात्रा में मलबा निकलेगा, जो फिर पृथ्वी पर बरस सकता है, जिससे सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स पर असर पड़ सकता है. इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी अब स्पेस रॉक पर न्यूक करने के बारे में सोच रही है.

कहां से आया ये आडिया?

न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट करने का आइडिया arXiv प्रीप्रिंट सर्वर पर मौजूद एक स्टडी में पब्लिश हुआ था. अभी तक पीयर-रिव्यू नहीं हुए इस पेपर में NASA एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि एस्टेरॉयड से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए 2029 से 2031 के बीच “न्यूक्लियर रोबस्ट डिसरप्शन मिशन” शुरू किए जा सकते हैं. चांद पर क्रैश के नतीजों को देखते हुए यह ज़रूरी हो जाता है.

एस्टेरॉयड YR4 2024 और 2032 में टक्कर

अगर 2024 YR4 के साइज़ का कोई एस्टेरॉयड चांद से टकराता है, तो मलबे का एक बहुत बड़ा मैदान बनेगा जिसमें माइक्रोमीटियोरॉइड होंगे, जो फिर धरती पर बरस सकते हैं. हमारी तरफ गिरने वाले मलबे की मात्रा कई दिनों में नॉर्मल बैकग्राउंड लेवल से 1,000 गुना तक बढ़ सकती है.

पिछले साल पहली बार देखे जाने के बाद, एस्टेरॉयड YR4 2024 के 2032 में धरती से टकराने की 3.1 परसेंट संभावना थी. लेकिन ये बदल गया, और अब माना जाता है कि चांद टक्कर की सीधी लाइन में है. ऐसा होने की संभावना बढ़कर 4.3 परसेंट हो गई है.

इतना मलबा निकलेगा

मान लीजिए कि एस्टेरॉयड 2024 YR4 लगभग 174ft-220ft का है, तो जब यह चांद से टकराएगा तो 100,000,000 किलोग्राम मलबा निकलेगा. उम्मीद है कि इसका ज्यादातर हिस्सा तेजी से धरती की ओर आएगा, जिससे सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट्स को खतरा होगा.

दूसरे स्पेसक्राफ्ट भी इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे क्योंकि मलबा उन्हें पंचर कर सकता है, जिससे वे काम नहीं कर पाएंगे. वेस्टर्न ओंटारियो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने ये भी पाया कि स्पेस रॉक हमारे लूनर सैटेलाइट से टकराने पर 6.5 मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी छोड़ेगा. यह 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से निकली एनर्जी से भी ज्यादा है, जो लगभग 0.015 मेगाटन TNT थी. यह चांद में एक किलोमीटर गहरा गड्ढा भी खोद देगा.