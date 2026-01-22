NASA: अंतरिक्ष में अचानक बीमार हुए एस्ट्रोनॉट, मिशन अधूरा छोड़ भागे! इस छोटी सी मशीन ने बचाई जान

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानNASA: अंतरिक्ष में अचानक बीमार हुए एस्ट्रोनॉट, मिशन अधूरा छोड़ भागे! इस छोटी सी मशीन ने बचाई जान

NASA Astronauts: अंतरिक्ष में पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई थी जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरा कर दिया. 65 साल में पहली बार NASA को एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अपना मिशन बीच में रोकना पड़ा. ISS से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अचानक धरती पर वापस बुलाया गया. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:54 AM IST
Emergency in Space: पिछले हफ्ते ISS से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अचानक धरती पर वापस लाना पड़ा. बुधवार को अपनी पहली बातचीत में इन अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि अंतरिक्ष में एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आई थी. हालांकि, NASA के 65 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी बीमारी की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को बीच मिशन से वापस बुलाना पड़ा. अंतरिक्ष यात्रियों ने अभी तक यह सीक्रेट रखा है कि उनमें से किसे और क्या बीमारी हुई थी. लेकिन उन्होंने बताया कि वहां मौजूद एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जान बचाने में बहुत काम आई.

अल्ट्रासाउंड मशीन ने कैसे मदद की?
नासा के अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके ने बताया कि 7 जनवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने स्टेशन में मौजूद अल्ट्रासाउंड मशिन का इस्तेमाल किया. इसके ठीक अगले दिन एक स्पेस वॉक होने वाली थी जिसे तुरंत रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में वजनहीनता की वजह से शरीर में होने वाले बदलावों को जांचने के लिए वे पहले से ही इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: NASA: अंतरिक्ष में 608 दिन और 9 स्पेस वॉक कर रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें इनके बड़े स्पेस रिकॉर्ड्स

मिशन को बीच में क्यों रोका गया?
मिशन की कमांडर जेना कार्डमैन ने कहा कि, अंतरिक्ष यात्री की सेहत को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए नासा ने मिशन को बीच में ही खत्म करने और स्पेस वॉक रद्द करने का सही फैसला लिया. यह कार्डमैन की पहली स्पेस वॉक होने वाली थी लेकिन उन्होंने अपनी टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए जितनी तैयारी हो सकती थी वह की गई थी.

कैसा रहा अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव?
जापानी अंतरिक्ष यात्री किमिया युई ने बताया कि इस मुश्किल स्थिति ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है. उन्होंने कहा कि, उड़ान से पहले दी गई ट्रेनिंग ने इस मुश्किल समय में बहुत मदद की और यह अनुभव भविष्य के मीशनों के लिए काम आएगा. उनके साथ रूस के ओलेग प्लेटोनोव भी इस मिशन का हिस्सा थे. यह मिशन कुल साढ़े पांच महीने चला जो कि योजना से लगभग एक महीना कम था.

यह भी पढ़ें: ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

अब आगे क्या करेंगे अंतरिक्ष यात्री?
अब नासा और स्पेसएक्स (SpaceX) मीलकर काम कर रहे हैं जिससे दूसरी टीम को जल्दी अंतरिक्ष भेजा जा सके और स्टेशन का काम फिर से शुरू हो सके. यात्रियों ने मजाकिया लहजे में कहा कि वे अपने दोस्तों को अंतरिक्ष में गले लगाने वाले थे लेकिन किस्मत ने उन्हें धरती पर गले मिलवाया. फिलहाल सभी यात्री स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की टीम नजर रख रही है.

