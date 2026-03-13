54 साल बाद फिर चांद की तरफ बढ़ेंगे इंसानी कदम, NASA के Artemis-II मिशन की लॉन्च डेट आई सामने

Advertisement
NASA Moon Mission: लगभग 54 साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की ओर उड़ान भरने की तैयारी में है! अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA अपने Artemis-II मिशन को 1 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है. यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि साल 1972 में अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा तक का सफर तय करेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:10 AM IST
NASA Moon Mission: इंसानों के कदम एक बार फिर से उस नीले आसमान को चीरकर चांद का चक्कर लगाने की तैयारी में हैं. लगभग 54 साल के लंबे इंतजार के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने ऐतिहासिक Artemis-II मिशन के साथ अंतरिक्ष विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करने की तैयारी में है. सब कुछ सही रहा तो अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को नासा अपनी Artemis II मिशन लॉन्च करने जा रही है. यह मिशन करीब 10 दिनों का होगा. साल 1972 के बाद यह पहली बार होगा जब इंसान एक बार फिर चंद्रमा की कक्षा तक का सफर तय करेंगे. 

ये है मिशन का उद्देश्य
नासा के इस मिशन का में Space Launch System रॉकेट और Orion स्पेसक्राफ्ट की पहली क्रूड फ्लाइट इंसानों के साथ उड़ान भरेगी. इसमें चार अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौटेंगे. नासा के मुताबिक यह मिशन आने वाले समय में चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले Artemis III मिशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूसरी जानकारी को परखने का एक बड़ा टेस्ट हो सकता है.

लॉन्च की तैयारी और 
केनेडी स्पेस सेंटर के व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को तैयार करने का काम अंतिम दौर में है. नासा की योजना के मुताबिक 19 मार्च को रॉकेट को लॉन्च पैड पर लगा दिया जाएगा. इसके बाद वेट ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें रॉकेट में क्रायोजेनिक ईंधन भरकर लॉन्च काउंटडाउन का सिमुलेशन किया जाएगा.

लेकिन इस यह मिशन आसान नहीं होने वाला है. पिछले टेस्ट के दौरान कई तकनीकी खामियां सामने आई थीं.

हीलियम फ्लो की समस्या 
रॉकेट के ऊपरी हिस्से में हीलियम के बहाव में समस्या आई थी जिसे ठीक करने के लिए रॉकेट को वापस वर्कशॉप लाना पड़ा.

ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष से ऐसा दिखता है हमारा भारत! ISS ने जारी की खूबसूरत तस्वीर, हट नहीं रही नजर

हाइड्रोजन लीक
वेट ड्रेस रिहर्सल के दौरान लिक्विड हाइड्रोजन का रिसाव भी एक बड़ी समस्या बन गया था.

NASA के अधिकारियों के मुताबिक अब इन कमियों को दूर कर लिया गया है और अब फाइनल चेक जारी हैं.

ये भी पढे़ंः क्या नमक ने जमा दी थी पृथ्वी? 70 करोड़ साल पुराने Snowball Earth के रहस्य का खुलासा

चांद के बेहद करीब पहुंचेंगे इंसान

नासा के इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि साल 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के इतने करीए पहुंचेंगे. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या फिर से इंसान चांद की सतह पर उतरेंगे? तो इसका जवाब है नहीं. यह एक लूनर फ्लाईबाई मिशन है. इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में पृथ्वी के दो चक्कर लगाएंगे और फिर चंद्रमा के पीछे की ओर से होकर गुजरेंगे. इस दौरान वो चांद की सतह से मात्र 8,889 किलोमीटर की दूरी पर होंगे.

क्यों खास है यह मिशन?
नासा का मिशन Artemis II असल में Artemis III के लिए एक टेस्ट रन माना जा रहा है, जिसमें साल 2027 या 2028 तक इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी है. इस 10 दिनों की यात्रा के दौरान नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की पहली बार चांद की कक्षा में जांच करेगा.

इन्होंने दी जानकारी
 Artemis II मिशन को लेकर ब्रीफिंग का नेतृत्व नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन और मिशन मैनेजमेंट टीम के चेयरमैन जॉन हनीकॉट समेत कई बड़े अधिकारियों ने किया. उन्होंने जानकारी दी कि अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब सारा ध्यान स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की तैयारी पर है.

