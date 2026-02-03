लॉन्च से पहले कांपी नासा की टीम! 98 मीटर ऊंचे रॉकेट में ईंधन भरते ही हुआ रिसाव, अंतरिक्ष यात्रियों की बढ़ी धड़कनें

Nasa moon rocket fuel leak: नासा के नए मून रॉकेट की तैयारी के दौरान एक बड़ी तकनीकी परेशानी सामने आई है. फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में सोमवार को अभ्यास काउंटडाउन के समय रॉकेट में ईंधन भरते हुए हाइड्रोजन गैस का रिसाव पाया गया है. यह परीक्षण बेहद जरूरी माना जा रहा है. इसी के आधार पर तय होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर कब भेजा जा सकेगा. ये 98 मीटर ऊंचा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है. दोपहर के समय इसमें बेहद ठंडी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी जा रही थी. करीब 26 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन टैंकों में भरना था. ईंधन को कई घंटों तक रॉकेट में बने रहना था. यह पूरी प्रक्रिया असली लॉन्च की तैयारी जैसी ही होती है.

निचले हिस्से में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन

लेकिन कुछ ही घंटों बाद रॉकेट के निचले हिस्से के पास जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई गई. इसके बाद ईंधन भरने की प्रक्रिया तुरंत रोक दी गई. उस समय तक रॉकेट के मुख्य हिस्से में केवल आधा ही ईंधन भरा जा सका था. नासा की टीम ने तुरंत तकनीकी जांच शुरू की. इंजीनियरों ने पहले के अनुभवों के आधार पर समस्या सुलझाने की कोशिश की. तीन साल पहले हुए पहले एसएलएस मिशन के दौरान भी इसी तरह के हाइड्रोजन रिसाव सामने आए थे. उस समय भी रॉकेट को लंबे समय तक लॉन्च पैड पर रोके रखना पड़ा था. उसी पुराने अनुभव से तैयार किए गए तरीकों का अब फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस मिशन के चार अंतरिक्ष यात्री. जिनमें तीन अमेरिकी और एक कनाडाई शामिल हैं. इस पूरे अभ्यास को ह्यूस्टन से देख रहे थे. ह्यूस्टन करीब 1600 किलोमीटर दूर है. वहीं नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है. सभी अंतरिक्ष यात्री पिछले डेढ़ हफ्ते से अलग रखे गए हैं. ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहें. यह पूरा दिन चलने वाला अभ्यास तय करेगा कि उन्हें कब चांद की उड़ान पर भेजा जा सकता है. यह उड़ान पिछले पचास साल से भी ज्यादा समय बाद पहली बार इंसानों को चांद के पास ले जाएगी. मौसम की सख्त ठंड की वजह से यह अभ्यास पहले ही दो दिन पीछे चल रहा है.

मार्च तक टाला जा सकता है मिशन

नासा ने काउंटडाउन घड़ी को इस तरह सेट किया है कि वह इंजन जलने से ठीक तीस सेकंड पहले रोक दी जाएगी. यह प्रक्रिया शनिवार रात से शुरू की गई थी. इसका मकसद यह देखना है कि लॉन्च से पहले की हर छोटी बड़ी गतिविधि सही तरह से हो पा रही है या नहीं. अगर इस बार ईंधन भरने का परीक्षण समय पर और सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है. तो नासा 8 फरवरी को कमांडर रीड वाइसमैन और उनकी टीम को चांद की ओर भेज सकता है. लेकिन अगर 11 फरवरी तक उड़ान नहीं हो पाई. तो इस मिशन को मार्च तक टाल दिया जाएगा. नासा के पास हर महीने केवल कुछ ही खास दिन होते हैं. जब यह रॉकेट उड़ाया जा सकता है. इस बार ठंड के कारण फरवरी की लॉन्च विंडो भी दो दिन कम हो गई है.

यह मिशन करीब दस दिन का होगा. इसमें अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से उड़ते हुए उसके रहस्यमयी पीछे वाले हिस्से के चारों ओर जाएंगे. इसके बाद वे सीधे पृथ्वी पर लौट आएंगे. इस यात्रा में चांद की कक्षा में उतरने या वहां लैंडिंग करने की कोई योजना नहीं है. इस उड़ान का असली मकसद नए अंतरिक्ष यान के जीवन समर्थन सिस्टम और दूसरी जरूरी तकनीकों की जांच करना है. नासा ने आखिरी बार 1960 और 1970 के दशक में अपोलो मिशन के दौरान इंसानों को चांद पर भेजा था. अब आर्टेमिस कार्यक्रम के जरिए नासा फिर से चांद पर लंबे समय तक मौजूदगी बनाने की तैयारी कर रहा है. यह मिशन भविष्य की चंद्र लैंडिंग का रास्ता खोलेगा.

