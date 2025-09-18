अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

Narmada Valley: NASA के लूसी मिशन को बड़ी मान्यता मिली है. अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने एक छोटे क्षुद्रग्रह जिसका नाम डोनाल्डजोहानसन है, पर मौजूद जगहों को आधिकारिक नाम दिया है. इस क्षुद्रग्रह पर एक जगह का नाम भारत की नर्मदी नदी के नाम पर रखा गया है. यह भारत की नर्मदा घाटी के सम्मान में रखा गया है जहां होमो इरेक्टस नर्मडेन्सिस नामक प्राचीन मानव के जीवाश्म मिले थे. लूसी अंतरिक्ष यान ने 20 अप्रैल, 2025 को मंगल और बृहस्पति के बीच इस क्षुद्रग्रह का दौरा किया था. यह दौरा बृहस्पति के क्षुद्रग्रहों के लिए लूसी के मुख्य मिशन का एक अहम अभ्यास था.

क्या और भी नाम दिए गए थे?

यह क्षुद्रग्रह और लूसी अंतरिक्ष यान दोनों ही हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज का प्रतीक है. इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने इस क्षुद्रग्रह पर मौजूद कई जगहों को जीवाश्म स्थलों के नाम दिए हैं. अफार लोबस, स क्षुद्रग्रह के छोटे हिस्से को इथियोपिया के अफार क्षेत्र के नाम पर रखा गया था. इसके आलावा ओल्डुवाई लोबस के बड़े हिस्से को तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज के नाम पर रखा गया था. साथ ही, विंडओवर कोलम, दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली नेक को विंडओवर कोलम नाम दिया गया है.

यहां क्या खोज हुई थी?

क्षुद्रग्रह कि चिकनी सतहों के नाम अब रखे गए हैं. एक हिस्से का नाम हैदर रेजियो है और यह इथियोपिया की उस जगह के नाम पर है जहां प्रसिद्ध लूसी जीवाश्म की खोज हुई थी. दूसरे हिस्से का नाम मिनाटोगावा रेजियो है, यह जापान की उस जगह की के नाम पर है जहां पूर्वी एशिया के कुछ सबसे पुराने इंसानों के अवशेष मिले थे.

लूसी अंतरिक्ष यान कितनी दूरी पर है?

सितंबर की शुरूआत में लूसी अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 48 किमी दूर है. यह अगस्त 2027 में यूरीबेट्स नामक क्षुद्रग्रह से अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयार है. अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक है और उसकी सभी प्रणालियां ठीक काम कर रही हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, ये नाम धरती पर इंसान के जन्म की कहानी और अंतरिक्ष में पुराने क्षुद्रग्रहों के इतिहास को जोड़ते हैं.