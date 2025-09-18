अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन
Advertisement
trendingNow12926679
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

NASA NEWS: लूसी अंतरिक्ष यान ने 20 अप्रैल 2025 के मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे क्षुद्रग्रह का सफल दौरा किया था. यह दौरा बृहस्पति के क्षुद्रग्रहों तक पहुंचने के लिए लूसी के मुख्य मिशन का अहम अभ्यास था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

Narmada Valley: NASA के लूसी मिशन को बड़ी मान्यता मिली है. अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने एक छोटे क्षुद्रग्रह जिसका नाम डोनाल्डजोहानसन है, पर मौजूद जगहों को आधिकारिक नाम दिया है. इस क्षुद्रग्रह पर एक जगह का नाम भारत की नर्मदी नदी के नाम पर रखा गया है. यह भारत की नर्मदा घाटी के सम्मान में रखा गया है जहां होमो इरेक्टस नर्मडेन्सिस नामक प्राचीन मानव के जीवाश्म मिले थे. लूसी अंतरिक्ष यान ने 20 अप्रैल, 2025 को मंगल और बृहस्पति के बीच इस क्षुद्रग्रह का दौरा किया था. यह दौरा बृहस्पति के क्षुद्रग्रहों के लिए लूसी के मुख्य मिशन का एक अहम अभ्यास था.

क्या और भी नाम दिए गए थे?
यह क्षुद्रग्रह और लूसी अंतरिक्ष यान दोनों ही हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज का प्रतीक है. इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने इस क्षुद्रग्रह पर मौजूद कई जगहों को जीवाश्म स्थलों के नाम दिए हैं. अफार लोबस, स क्षुद्रग्रह के छोटे हिस्से को इथियोपिया के अफार क्षेत्र के नाम पर रखा गया था. इसके आलावा ओल्डुवाई लोबस के बड़े हिस्से को तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज के नाम पर रखा गया था. साथ ही, विंडओवर कोलम, दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली नेक को विंडओवर कोलम नाम दिया गया है.

यह भी पढ़ें: क्या किसी 'दूसरी धरती' पर भी रहते हैं हमारे जैसे लोग? पढ़ें वैज्ञानिकों की मल्टीवर्स थ्योरी का सच

Add Zee News as a Preferred Source

यहां क्या खोज हुई थी?
क्षुद्रग्रह कि चिकनी सतहों के नाम अब रखे गए हैं. एक हिस्से का नाम हैदर रेजियो है और यह इथियोपिया की उस जगह के नाम पर है जहां प्रसिद्ध लूसी जीवाश्म की खोज हुई थी. दूसरे हिस्से का नाम मिनाटोगावा रेजियो है, यह जापान की उस जगह की के नाम पर है जहां पूर्वी एशिया के कुछ सबसे पुराने इंसानों के अवशेष मिले थे. 

यह भी पढ़ें: रोमानिया में वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, 1900 साल पुरानी 'जली हवेली' में मिले 40 सोने के सिक्के और...

लूसी अंतरिक्ष यान कितनी दूरी पर है?
सितंबर की शुरूआत में लूसी अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 48 किमी दूर है. यह अगस्त 2027 में यूरीबेट्स नामक क्षुद्रग्रह से अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयार है. अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक है और उसकी सभी प्रणालियां ठीक काम कर रही हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, ये नाम धरती पर इंसान के जन्म की कहानी और अंतरिक्ष में पुराने क्षुद्रग्रहों के इतिहास को जोड़ते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

lucy mission

Trending news

राहुल गांधी वोट आज फोड़ेंगे 'हाईड्रोजन बम', करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
rahul gandhi press conference
राहुल गांधी वोट आज फोड़ेंगे 'हाईड्रोजन बम', करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
;