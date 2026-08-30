/NASA बनाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D नक्शा, अरबों Galaxies को देखेगा Roman Telescope; खोजेगा दूसरी दुनिया

Nancy Grace Roman Space Telescope: अंतरिक्ष को देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक नई आंख मिल गई है. नासा ने 'रोमन स्पेस टेलीस्कोप' को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. यह टेलीस्कोप रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से SpaceX के Falcon Heavy रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है. यह हबल और जेम्स वेब के बाद सबसे ताकतवर दूरबीन है, जो अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में बड़ी मदद करेगी.
यह ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी से करीब 15-16 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में 'लैग्रेंज पॉइंट-2' (L2) पर लगाई जाएगी. यह वही जगह है, जहां नासा का मशहूर जेम्स वेब टेलीस्कोप मौजूद है. हबल और जेम्स वेब के बाद इसे अंतरिक्ष में इंसान की तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर 'आंख' माना जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को आसानी से समझ सकेंगे.
यह नासा की अगली पीढ़ी की शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है. इसका आकार एक बड़ी बस जितना है. इस टेलीस्कोप का नाम नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर 'नैन्सी ग्रेस रोमन' के नाम पर रखा गया है. अंतरिक्ष जगत में उन्हें 'मदर ऑफ हबल' भी कहा जाता है. उन्होंने ही 1960 के दशक में अंतरिक्ष में दूरबीनें भेजने की नींव रखी थी. नासा के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी बड़े स्पेस टेलीस्कोप का नाम किसी महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है.
यह टेलीस्कोप किसी एक तारे या गैलेक्सी तक सीमित नहीं रहेगा. यह एक साथ अंतरिक्ष के बहुत बड़े हिस्से की तस्वीरें ले सकता है. यह हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना बड़ा इलाका एक ही बार में कैमरे में कैद कर सकता है. जिस काम को करने में हबल को 100 साल लग जाते, यह उसे केवल एक महीने में पूरा कर लेगा. इसमें एक खास उपकरण 'कोरोनाग्राफ' लगा है, जो तारों की तेज चमक को छिपा देता है, जिससे उनके आसपास मौजूद धुंधले और अज्ञात ग्रह भी साफ नजर आने लगेंगे.
1. ब्रह्मांड के फैलाव का राज खोलेगा: दुनिया तेजी से क्यों फैल रही है, उस रहस्यमयी और अदृश्य ताकत (डार्क एनर्जी) को समझेगा.
2. अदृश्य शक्ति की पहचान: अंतरिक्ष में जो चीजें हमें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन सब कुछ थामे रखती हैं (डार्क मैटर), उनका नक्शा बनाएगा.
3. ब्रह्मांड का 3D नक्शा: 2 अरब से ज्यादा आकाशगंगाओं को स्कैन करके अंतरिक्ष का अब तक का सबसे बड़ा और साफ 3D नक्शा तैयार करेगा.
4. हजारों नए ग्रहों की तलाश: हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद हजारों नए और अनजान ग्रहों को खोज निकालेगा.
5. तारों के पीछे छिपे ग्रहों की तस्वीर: तारों की तेज चमक को दबाकर उनके पीछे छिपे बेहद धुंधले ग्रहों की सीधी फोटो खींचेगा.
6. तारों के विस्फोट पर नजर: अंतरिक्ष में जब कोई बड़ा तारा धमाके के साथ खत्म होता है (सुपरनोवा), यह उस पर नजर रखकर दूरियों का हिसाब लगाएगा.
7. हमारी अपनी आकाशगंगा की पड़ताल: जिस 'मिल्की वे' में हम रहते हैं, उसके बीच के घने और अंधेरे हिस्से की गहराई से जांच करेगा.
8. आकाशगंगाओं के जन्म की कहानी: अरबों साल पहले आकाशगंगाएं कैसे बनीं और समय के साथ कैसे बदलती गईं, इसका पूरा इतिहास निकालेगा.
9. जेम्स वेब टेलीस्कोप का मददगार: यह अंतरिक्ष के बड़े इलाके की तेजी से जासूसी करेगा, फिर खास चीजों की बारीक पड़ताल के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को इशारा करेगा.
10. अंतरिक्ष में लावारिस भटकते ग्रहों की खोज: ऐसे अजूबे ग्रहों को ढूंढेगा, जिनका कोई सूरज नहीं है और जो अंतरिक्ष में अकेले ही भटक रहे हैं.
जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी खास तारे या गैलेक्सी की बहुत गहराई से जांच करता है, जबकि रोमन टेलीस्कोप का काम अलग होगा. यह एक साथ आसमान के बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करेगा. आसान शब्दों में कहें तो जेम्स वेब अंतरिक्ष की 'क्लोज-अप' तस्वीर लेता है, जबकि रोमन टेलीस्कोप पूरे ब्रह्मांड का एक 'वाइड-एंगल' यानी ऊंचाई से देखा गया व्यापक व्यू दिखाएगा. इससे मिलने वाली जानकारी से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकेंगे.