सूरज की 'धड़कनें' नापेगा नासा! आने वाले सौर तूफानों से सीधे सीधा कनेक्शन, वैज्ञानिकों ने कहा...

nasa mission cmex: नासा का नया क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर मिशन सूरज की क्रोमोस्फेयर परत के चुंबकीय क्षेत्र की लगातार निगरानी करेगा, जहां से सौर तूफानों की शुरुआत होती है. इससे सोलर स्टॉर्म की पहले चेतावनी मिल सकेगी, जिससे सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:31 AM IST
nasa mission cmex: नासा ने सूरज को समझने के लिए एक नया मिशन चुना है. इसका नाम क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर रखा गया है. यह मिशन सूरज की उस परत का अध्ययन करेगा, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है. यह परत सूरज की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपर होती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां होने वाली गतिविधियां सौर तूफानों की शुरुआत से जुड़ी होती हैं. इस मिशन का नेतृत्व कोलोराडो के बोल्डर शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च की वैज्ञानिक डॉ. हॉली गिल्बर्ट कर रही हैं.

छोटे-छोटे बदलाव पकड़ में नहीं आते
क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर का मकसद सूरज के चुंबकीय क्षेत्र को लगातार और लंबे समय तक देखना है. अभी तक क्रोमोस्फेयर में चुंबकीय बदलावों को लगातार ट्रैक नहीं किया जा सका है. जमीन पर लगे टेलीस्कोप मौसम और दिन-रात की वजह से सीमित समय तक ही काम कर पाते हैं. जबकि सूरज की यह परत कुछ ही मिनटों में बदल जाती है. ऐसे में छोटे-छोटे बदलाव पकड़ में नहीं आते. क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर पहली बार अंतरिक्ष से इस परत के चुंबकीय क्षेत्र की लगातार निगरानी करेगा.

सूरज पर जब चुंबकीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अचानक ऊर्जा निकलती है. इसी से सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे सौर तूफान पैदा होते हैं. इनमें तेज कण और गैस का बड़ा बादल अंतरिक्ष में फैलता है. अगर यह पृथ्वी की ओर आता है, तो सैटेलाइट, रेडियो और बिजली ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर हवा और सौर तूफानों की जड़ क्रोमोस्फेयर में छिपी होती है.

चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा का लग जाएगा अंदाजा
क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर खास तकनीक से सूरज की रोशनी का अध्ययन करेगा. इसे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री कहा जाता है. इसमें रोशनी के कंपन के तरीके को मापा जाता है. इससे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है. पहले नासा ने CLASP नाम के एक छोटे मिशन में इस तकनीक को सफलतापूर्वक आजमाया था. क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिज्म एक्सप्लोरर उसी अनुभव को आगे बढ़ाएगा, लेकिन महीनों तक लगातार डेटा जुटाएगा.

इस मिशन से मिलने वाली जानकारी से सौर तूफानों का पहले से अनुमान लगाना आसान हो सकता है. इससे सैटेलाइट ऑपरेटरों को समय रहते सावधानी बरतने का मौका मिलेगा. बिजली कंपनियां भी ग्रिड को सुरक्षित कर सकेंगी. अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी यह चेतावनी प्रणाली मददगार होगी. नासा का मानना है कि CMEx जैसे छोटे लेकिन अहम मिशन भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखते हैं और सूरज के रहस्यों को समझने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

