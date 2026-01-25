Advertisement
धरती के महासागरों में कहां से आया इतना पानी? नई रिसर्च ने फेल कर दी सालों पुरानी थ्योरी

NASA Lunar Moon: नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी और पुराने उल्कापिंडों की स्टडी की है. इस रिसर्च से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है. अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरों की वजह से धरती पर महासागर बने. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:33 AM IST
Science News in Hindi: पिछले कई सालों से वैज्ञानिक मानते आ रहे थे कि धरती पर मौजूद विशाल समुद्र अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों की वजह से बने. ऐसा माना जाता था कि इन पत्थरों में बहुत पानी था और जब ये लगातार धरती पर गिरे तो हमारे महासागर भर गए. लेकिन अब NASA के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रमा से लाए मिट्टी के सैंपल की जांच की तो नई बात सामने आई. पिछले 400 करोड़ सालों में अंतरिक्ष से जो पत्थर गिरे उनमें इतना पानी नहीं था कि वो समुद्रों को भर सकें. इन पत्थरों ने इसमें बहुत छोटा सा योगदान दिया. 

टाइम कैप्सूल की तरह है चंद्रमा
धरकी अपनी सतह को बदलती रहती है. यहां भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हवा-पानी की वजह से पुरानी चट्टानें घिसकर खत्म हो जाती हैं. इसलिए धरती अपना पुराना इतिहास मिटा देती है लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. वहां न हवा है, न पानी और ना ही भूकंप आते हैं. इसलिए अरबों सालों से जो भी पत्थर या धूल चांद से टकराई उसके निशान वहां आज भी सेफ हैं. 

कैसे की वैज्ञानिकों ने पूरी जांच?
NASA के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी की जांच करने के लिए एक बहुत ही खास और आधुनिक तरीका अपनाया और मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन की गहराई से जांच की. किसी भी पत्थर या चट्टान में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. जब अंतरिक्ष में कोई उल्कापिंड टकराता है तो वह धमाके के साथ भाप बन जाता है लेकिन उसके अंदर का ऑक्सीजन वैसे ही रहता है. 

जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन के तीन अलग-अलग रूपों की जांच की, जिसे आइसोटोप कहते हैं. ऑक्सीजन के कण किसी फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं. इनसे यह पता चल जाता है कि चंद्रमा की धूल में मिला हुआ पत्थर असल में किस तरह का था और वह अंतरिक्ष में किस हिस्से में आया था. चांद की सतह पर जो धूल और मिट्टी का मलबा फैला है उसे वैज्ञानिक रेगोलिथ कहते हैं. 

वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
जांच में पता चला कि चंद्रमा की सतह पर जो धूल बिछी है उसका सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा ही उन उल्कापिंडों से बना है जिनमें कार्बन और पानी ज्यादा होते हैं. वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर मान भी लिया जाए कि अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरों में बहुत सारा पानी था और यहीं धरती पर गिरे तो भी क्या इनसे समुद्र भर सकते थे. यह अब भी एक सवाल बना हुआ है.

Shubham Pandey

