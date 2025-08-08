नासा को तगड़ा झटका...कबाड़ हो रहा है 67 मिलियन डॉलर का टेलीस्कोप, कहीं रुक ना जाए अंतरिक्ष की सबसे बड़ी खोज

नासा अपने नाइसर टेलीस्कोप को बचाना चाहता है, उनका मानना है कि जरूरत पड़ी तो इसे International space station के काम में इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि अभी स्टेशन के किसी भी कर्मचारी को कोई खतरा नहीं है. इसकी मुख्य मोटर खराब होने की वजह से 17 जून से ही वैज्ञानिक कार्यों को रोक दिया गया है. आपको बता दें कि इसी मोटर से ही टेलीस्कोप अंतरिक्ष में फोकस कर पाता था. इस खराबी की जांच में नासा के इंजीनियर लगे हुए हैं हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि यह कब तक ठीक होगा.

नाइसर दूरबीन की खराबी

नाइसर टेलिस्कोप में खराबी का कारण पता लगाने के लिए नाइसर टेलिस्कोप के बाहर लगे रोबोटिक कैमरे उसकी तस्वीर भेज रहे हैं साथ ही यहां पृथ्वी पर रह रहीं टीमें भी वहां की टीमों के साथ मिलकर टेलिस्कोप की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक खराबी क्या हुई है ये पता नहीं चल पा रहा है और क्यों हुई है ये भी पता नहीं चल पा रहा है.

कर चुका है कई बड़ी खोजें

नाइसर को 2017 में मात्र 18 महीनों के लिए ही भेजा गया था और यह उम्मीद से भी काफी ज्यादा ही चल गया था और उसके 8 साल तक चला था. ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई बड़ी खोजों को करने में काफी मदद की है नाइसर की मदद से न्यूट्रॉन तारों की बनावट को मापा जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने ब्लैक होल, पल्सर और अंतरिक्ष की कई अनोखी घटनाओं पर काफी शोध किए हैं. नाइसर ने एक ऐसी तकनीक जानने को मिली है जिसको अपनाकर अंतरिक्षयान खुद ही अपना रास्ता खोज सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में मंगल ग्रह या फिर किसी दूसरी अंतरिक्ष में जाने की यात्राओं के लिए कारगर हो सकता है.