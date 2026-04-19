अंतरिक्ष से चमका भारत: NASA की तस्वीरों में दुनिया का सबसे रोशन इलाका बना यूपी-बिहार, देखिए तस्वीरें

Bihar's Nighttime Glow: सोशल मीडिया पर इन दिनों नासा (NASA) का एक नया नाइट टाइम सैटेलाइट मैप (Nighttime Map) तेजी से वायरल हो रहा है. इस मैप ने पूरी दुनिया, खासकर भारतीयों को चौंका दिया है. नासा की ब्लैक मार्बल (Black Marble) डेटा सीरीज की नई तस्वीरों में उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश-बिहार (UP-Bihar) बेल्ट रात के समय दुनिया के सबसे चमकीले क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है. यह चमक इतनी ज्यादा है कि इसने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है?

क्या है यह NASA का खास नक्शा

NASA ने हाल ही में एक ग्लोबल मैप जारी किया है, जिसमें 2014 से 2022 के बीच धरती पर रात के समय रोशनी में आए बदलाव को दिखाया गया है. यह नक्शा लाखों सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए वैज्ञानिकों ने करीब 16 लाख तस्वीरों का विश्लेषण करके यह समझने की कोशिश की कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रात की रोशनी कैसे बदली है. इस डेटा में खास तौर पर शहरों, गांवों और औद्योगिक क्षेत्र की चमक साफ नजर आती है.

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यूपी-बिहार क्यों बना सबसे चमकदार इलाका

इस नक्शे में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा हिस्सा सोने जैसी चमक में नजर आया. इसका मतलब है कि यहां रात के समय रोशनी काफी तेजी से बढ़ी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे तेजी से बढ़ता शहरीकरण, गांवों तक पहुंची बिजली और लगातार बढ़ती आबादी बड़ा कारण हैं. पहले जहां कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं रहती थी, वहीं अब ज्यादातर जगहों पर रात भर रोशनी रहती है.

कैसे बनाई गई यह तस्वीर

इस नक्शे को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास यंत्र का इस्तेमाल किया, जिसे VIIRS कहा जाता है. यह हर रात धरती की तस्वीरें लेता है और छोटी-छोटी रोशनी को भी पकड़ सकता है. यहां तक कि किसी सुनसान सड़क पर लगे एक टोल बूथ की लाइट भी. इन तस्वीरों को एक नए एल्गोरिदम की मदद से जोड़ा गया और फिर यह समझा गया कि किस इलाके में रोशनी बढ़ रही है और कहां घट रही है.

दुनिया के दूसरे हिस्सों का हाल

इस नक्शे में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर सामने आई है. चीन, मध्य पूर्व और सेंट्रल अमेरिका के कई इलाके भी काफी चमकदार नजर आए. वहीं यूरोप के कुछ हिस्सों में रोशनी कम होती दिखाई दी. इसमें अमेरिका के भी अलग-अलग हिस्सों में अलग तस्वीर दिखी, जिसमें कुछ इलाके ज्यादा चमकदार तो कुछ जगहों पर रोशनी कम दिखाई दे रही है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

जैसे ही यह नक्शा सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी. कई लोगों ने हैरानी जताई कि बिहार जैसे राज्य को दुनिया के सबसे चमकदार इलाकों में गिना जा रहा है. इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसे विकास का संकेत बताया, तो कुछ ने कहा कि यह बढ़ती आबादी और लाइट पॉल्यूशन का असर भी हो सकता है. रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इस पर बहस देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा, 'यह सिर्फ विकास नहीं, बल्कि जनसंख्या घनत्व का भी असर हो सकता है.' वहीं दूसरे ने कहा कि रात की रोशनी से देश की आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Earth isn’t just getting brighter some areas are brightening and others are dimming because of changes in nighttime lights. The finding comes from analyzing 1.16 million NASA satellite images taken every night for nine years. pic.twitter.com/1kFso4QE1k NASA Earth (NASAEarth) April 16, 2026

क्या सच में विकास का संकेत है यह

रात में बढ़ती रोशनी को अक्सर विकास से जोड़ा जाता है. जहां ज्यादा रोशनी होती है, वहां आमतौर पर उद्योग, सड़कें, बाजार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है. रोशनी बढ़ने का मतलब यह भी हो सकता है कि वहां आबादी बहुत ज्यादा है या बिजली का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसलिए वैज्ञानिक इस डेटा का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करते हैं और इसे अन्य आंकड़ों के साथ मिलाकर देखते हैं.

लाइट पॉल्यूशन का भी बढ़ रहा खतरा

जहां एक तरफ यह चमक विकास की कहानी कहती है, वहीं दूसरी तरफ यह एक चिंता भी पैदा करती है. वैज्ञानिकों ने इसे लाइट पॉल्यूशन नाम दिया है. ज्यादा आर्टिफिशियल रोशनी से न सिर्फ आसमान में तारे कम दिखाई देते हैं, बल्कि इसका असर इंसानों और जानवरों की जिंदगी पर भी पड़ता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा रोशनी प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है. इसके साथ ही NASA के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के डेटा से देशों की ऊर्जा खपत और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है. रात में बढ़ती रोशनी यह दिखाती है कि बिजली की पहुंच कितनी बढ़ी है और लोग किस तरह रात में भी काम कर रहे हैं.

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