50 साल बाद NASA ने खोला सीलबंद जार...1972 के अपोलो मिशन ने सुलझाया चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य

Science News in Hindi: एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज में ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने चंद्रमा के शुरुआती दौर में बनने के बारे में नी जानकारी मिली है. उन्होंने यह जानकारी NASA के अपोलो 17 मिशन के दौरान जमा किए गए नमूनों का अध्ययन करके पाई है. ये सैंपल 1972 में जमा किए गए थे और तब से इन्हें सील करके ही रखा गया था. हाल ही में नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इनकी जांच की गई जिसेस हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं. यह जांच वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में नई जानकारी देने में मदद करेगी.

50 सालों तक क्यों बंद रखा गया?

1972 में अपोलो 17 चंद्रमा पर उतरा था जो इंसान का चांद पर आखिरी कदम था. वापसी के समय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के कई तरह के सैंपल लाए थे जिन्हें तुरंत नहीं जांचा गया. इसके बजाय, कुछ सैंपल्स को खास प्रोग्राम ANGSA के तहत सील करके सुरक्षित रखा गया. ऐसा इसलिए किया गया जिससे भविष्य के वैज्ञानिक जिनके पास बेहतर तकनीक होगी वे उनका विश्लेषण कर सकें.

किस नई तकनीक की मिली मदद?

ब्राउन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के टॉरस लिट्रो इलाके से लाए गए नमूनों को जांचने के लिए सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया. उनके अध्ययन से पता चला है कि इन नमूनों में खासकर ज्वालामुखी पदार्थों में एक नए तरह का सल्फर मौजूद है. इन सल्फर यौगिकों में सल्फर-33 आइसोटोप की मात्रा बहुत कम है. धरती के नमूनों से तुलना करने पर यह एक चौंका देने वाली खोज है.

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?

आइसोटोप एक तरह से निशान या फिंगरप्रिंट का काम करते हैं. ये वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि अंतरिक्ष की चीजें कैसे बनीं और उनके निर्माण में क्या प्रक्रियाएं शामिल थीं. पहले, चंद्रमा पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन समस्थानिक की पैटर्न भी धरती जैसा ही होगा. हालांकि, हाल के नतीजों ने इस पुरानी थ्योरी को चुनौती दी है.

किस चीज ने वैज्ञानिकों को किया हैरान?

मुख्य शोधकर्ता जेम्स डॉटिन ने परिणामों पर अपनी शुरुआती हैरानी जाहिर की और कहा, पहले यह माना जाता था कि चंद्रमा की परत में धरती के समान सल्फर समस्थानिक संरचना (Isotope Structure) है. आगे की जांच करने पर टीम ने असामान्य सल्फर समस्थानिक अनुपातों की पुष्टि की जो धरती की संरचनाओं से काफी अलग है. इस खोज ने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रियाओं को फिर से जांचने के लिए मोटिवेट किया.

किस तकनीक से खुला रहस्य?

नमूनों को हीलियम-सीलबंद वातावरण में रखा गया था जिसकी वजह से वह सही कंडिशन में थे. इस कारण वैज्ञानिकों ने द्वितीयक आयन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री (Secondary Ion Mass Spectrometry) नाम की तकनीक का इस्तेमाल करकी सही जांच की जो 1972 में उपलब्ध नहीं थी. डॉटिन और टीम का मानना है कि सल्फर आइसोटोप का यह अजीब अनुपात चंद्रमा के शुरुआती इतिहास में हुई रासायनिक प्रक्रियाओं के बचे हुए निशान हो सकते हैं.

स्टडी में क्या सामने आया?

अनुमान है कि ये असामान्य समस्थानिक (Isotope anomalies) थिया नाम के आकाशीय पिंड के छोड़े गए निशान हैं. माना जाता है कि थिया जो मंगल ग्रह के आकार का था और धरती से टकराया था जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ था. अगर यह सच है तो ये नतीजे बताते हैं कि चंद्रमा की सतह पर आज भी थिया के रासायनिक निशान मौजूद हैं.