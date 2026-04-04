आधे से ज्यादा सफर पूरा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने धरतीवासियों के लिए शेयर की गुड न्यूज

एक अप्रैल 2026 को चांद के सफर पर निकला नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट 4 अप्रैल की शाम 7 बजते-बजते आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका था. यान में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने धरतीवासियों के लिए मैसेज भेजा है - हम अब चांद की ओर बढ़ रहे हैं. आर्टेमिस-2 के अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं. वे चांद के दूसरी तरफ से गुजरेंगे और चंदा मामा की मनमोहक तस्वीर लेकर हमें भेजेंगे. वे लगातार हम लोगों के लिए यान के भीतर की, चांद की और अपने घर यानी धरती की भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. एक गुड न्यूज भी शेयर की गई है.

Lock in, we’re Moonbound. Artemis II astronauts are more than halfway to their destination, and preparations for lunar flyby are underway. During their trip around the far side of the Moon, they will capture imagery to share with scientists (and you, too!). pic.twitter.com/T2z4W2XLCt Add Zee News as a Preferred Source — NASA (@NASA) April 4, 2026

हां, गुड न्यूज यह है कि चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ खास लैंडमार्क्स का अध्ययन शुरू कर दिया है, जिससे वे चांद और उसके आसपास की स्थिति का पता लगा सकें. जैसे ही ओरियन चांद के पास से गुजरेगा, क्रू कई घंटों तक चलने वाला अध्ययन शुरू कर देंगे. इसके तहत चांद की लगातार स्टडी की जाएगी. वे चांद की सतह पर मौजूद उन बारीक आकृतियों को पहचानेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, जिनमें से कुछ को इंसानी आंखों ने पहले कभी सीधे तौर पर नहीं देखा है. इससे दशकों से इकट्ठा किए ऑर्बिटल और सतह के डेटा में और ज्यादा बारीक जानकारी जुड़ेगी. (भारत में जब 4 अप्रैल की शाम थी, तो नासा का यान 6वें प्वाइंट के करीब पहुंच रहा था. नीचे तस्वीर से समझिए.)

यह भी जान लीजिए कि स्टडी में माइक्रोग्रैविटी (सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण) एक चुनौती खड़ी करती है क्योंकि आर्टेमिस-2 का क्रू अंतरिक्ष में तैर रहा है. ऐसे में वहां ऊपर, नीचे या बगल जैसी कोई भी चीज तय नहीं होती है. वे चांद की सतह पर अपनी स्थिति का पता लगाने और वहां मौजूद बारीक चीजों को ढूंढने में मदद के लिए चांद के बड़े-बड़े विशेष लैंडमार्क का इस्तेमाल करेंगे.

किस स्पीड से जा रहा ओरियन स्पेसक्राफ्ट?

हां, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि नासा का यान चांद की यात्रा में कितनी स्पीड से चला जा रहा है? दरअसल, ओरियन 5632 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.

See Artemis II through data visualizations and conceptual animations from Ernie and the rest of the team: https://t.co/MFMOToDxVK pic.twitter.com/O63DR7GPlt — NASA Goddard (@NASAGoddard) April 3, 2026

अगर आप यह समझना चाहते हैं कि यह यात्रा कैसे तय होगी, तो ऊपर वाली तस्वीर फिर से देखिए. इससे समझ में आता है कि असल में चारों यात्री कैसे चांद का चक्कर लगाकर 8 की आकृति बनाकर आने वाले हैं.

पढ़ें: अंग्रेजी का 'आठ' बनाकर लौट आएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, चांद की तरफ जाते खिड़की से भेजी धरती की तस्वीर

सामान्य रूप से धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किमी है लेकिन चारों यात्रियों को लेकर जो यान गया है, वह ज्यादा दूरी तय करेगा, इसे समझने के लिए ऊपर वाला वीडियो फिर से देखिए.