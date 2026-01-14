Advertisement
एलियन खोजने निकला नासा का पैंडोरा... स्पार्क्स-ब्लैककैट करेंगे बराबर मदद; नाप देंगे सितारों की रोशनी

nasa pandora space telescope: नासा का नया पैंडोरा अंतरिक्ष टेलीस्कोप अब कक्षा में स्थापित हो चुका है. इस मिशन का टारगेट सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह हैं उनके वातावरण को अच्छे से समझना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:44 AM IST
nasa pandora space telescope: नासा का नया पैंडोरा अंतरिक्ष टेलीस्कोप अब कक्षा में है और यह एलियन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन शुरू करेगा. इसका लक्ष्य उन ग्रहों के वातावरण को समझना है जो हमारे सौरमंडल के बाहर हैं. अंतरिक्ष में दूर ग्रहों की खोज अब केवल दूरी की चुनौती नहीं रही, बल्कि उनके डेटा की जटिलता भी बड़ी समस्या बन गई है. पैंडोरा का काम यह तय करना है कि पानी, ऑक्सीजन या अन्य अणु किसी ग्रह के वायुमंडल में हैं या उसकी सितारे की हलचल के कारण ही उनकी झलक दिखती रहती है.

पैंडोरा को 11 जनवरी को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है. यह अब स्थिर सूर्य-समानांतर कक्षा में है. यह मिशन नए ग्रह खोजने के बजाय पहले से ज्ञात ग्रहों की जांच करेगा. इसमें ग्रह और उनके सितारे की रोशनी को बार-बार मापा जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि ग्रह के वायुमंडल से कितनी जानकारी आ रही है और सितारे की गतिविधियों से कितना असर पड़ रहा है. मिशन के दौरान 20 निश्चित ग्रहों को 10 बार उनके सूर्य के सामने से गुजरते समय देखा जाएगा.

पैंडोरा का उपकरण बहुत खास है. इसमें 45 सेंटीमीटर का अल्युमिनियम मिरर है और निकट-इन्फ्रारेड डिटेक्टर का इस्तेमाल होगा. यह डिटेक्टर पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए बनाया गया था. मिशन का संचालन एरिजोना विश्वविद्यालय से होगा और डेटा प्रोसेसिंग नासा के एमेज रिसर्च सेंटर में होगी. इसका उद्देश्य ग्रहों और सितारों की रोशनी के बीच अंतर करना है. सितारे कभी चमकते हैं, कभी धब्बेदार होते हैं और उनकी चुंबकीय गतिविधि से ग्रह के संकेत छुप सकते हैं या बदल सकते हैं.

पैंडोरा के साथ दो अन्य क्यूबसैट्स भी लॉन्च हुए स्पार्क्स और ब्लैककैट. स्पार्क्स कम द्रव्यमान वाले सितारों से निकलने वाली अल्ट्रावॉयलेट फ्लेयर का अध्ययन करेगा. और ब्लैक कैट एक्स-रे डिटेक्टर से उच्च ऊर्जा वाली घटनाओं जैसे गामा-रे विस्फोट का अध्ययन करेगा. ये छोटे मिशन स्वतंत्र हैं, लेकिन बड़े टेलीस्कोप के साथ मिलकर विशिष्ट वैज्ञानिक डेटा देंगे. नासा के क्यूबसैट्स लॉन्च इनेशेटिव के तहत 150 से अधिक क्यूबसैट लॉन्च किए जा चुके हैं, जो शिक्षा और शोध दोनों में मदद करते हैं.

पैंडोरा का पहला एक साल का मिशन डेटा सार्वजनिक किया जाएगा. यह ज्ञात ग्रहों से विश्वसनीय संकेत लेने में मदद करेगा. इससे भविष्य के टेलीस्कोप और मिशनों को यह तय करने में सहायता मिलेगी कि कौन से ग्रहों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. यह मिशन भविष्य में बायोसिग्नेचर खोजने वाली दूरगामी परियोजनाओं के लिए भी आधार तैयार करेगा. पैंडोरा की मदद से वैज्ञानिक जान पाएंगे कि सितारों की गतिविधियों से ग्रहों के वायुमंडल के संकेत कितने प्रभावित होते हैं और उन्हें कैसे सही ढंग से अलग किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर होगी बात

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

