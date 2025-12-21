Advertisement
Hindi Newsविज्ञानNASA के कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना, 5000 किमीमिनट की स्पीड से सूरज पर उठा आग का तूफान

NASA के कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना, 5000 किमी/मिनट की स्पीड से सूरज पर उठा 'आग का तूफान'

Science News: नासा के सोलर पार्कर प्रोब ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सामने कोई फिल्म चल रही है. वैज्ञानिकों ने देखा अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र रबर बैंड की तरह टूटते और फिर से जुड़ते रहते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:34 AM IST
Magnetic Tadpoles: दिसंबर 2024 में NASA का पार्कर सोरल प्रोब सूरज के इतना करीब पहुंच गया था कि कोई भी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज नहीं पहुंच पाई थी. सूरज से मजह 40 लाख मील की दूरी से इसने कुछ ऐसी चीजें देखीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं. यान में लगे कैमरे ने सूरज के बाहरी वातावरण की बहुत की साफ तस्वीरें लीं. इसमें सूरज की चुंबकीय शक्तियों को काम करते हुए देखा गया. वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा कि सूरज की Magnetic Lines कैसे टूटती और जुड़ती हैं और कैसे टैडपोल जैसी आकृतियां वापस सूर्य में समा जाती हैं.

इस जानकारी का फायदा क्या है?
यह यान 20 से ज्यादा बार सूरज के पास जा चुका है लेकिन यह यात्रा सबसे यादगार रही क्योंकि इसने सूरज की लहरों और विस्फोटों के पीछे की असली ताकतों को करीब से दिखाया. जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि, इन खोजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज से निकलने वाली गर्म हवाएं और एनर्जी अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित करती हैं. 

यह भी पढ़ें: तुर्की की मिट्टी से निकला 12,000 साल पुराना इंसान, जिसने वैज्ञानिकों के भी उड़ा दिए होश

सूरज की सतह पर दिखे विशाल टैडपोल
सूरज की बाहरी परत पर गर्म गैसों की कुछ कलाकृतियां तेजी से घूमती और मुड़ती दिखाई दीं. ये देखने में बिल्कुल टैडपोल (मेंढक के बच्चे) की तरह लग रही थीं जिका आगे का हिस्सा मोटा और पूंछ लंबी थी. वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी चौड़ाई लगभग हजारों किमी थी. ये सूरज की सतह से निकलते हैं और फिर वापस उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं. 

क्यों बनती है ये आकृति?
वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सूरज की चुंबकीय शक्ति टूटती और फिर से जुड़ती है तो वह रबर बैंड की तरह झटके से पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है. इसी खिंचाव की वजह से ये अनोखी कलाकृतियां बनती हैं. NASA के अधिकारियों का कहना है क ये अब तक सूरज के सबसे करीब से ली गई सबसे साफ तस्वीरें हैं.

सूरज पर हुआ मैग्नेटिक धमाका
सूरज के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अलग करने वाली एक विशाल चुंबकीय परत होती हैं जिसे वैज्ञानिकों ने टूटते हुए देखा है. यह विशाल परत पहले खिंची फिर कांपने लगी और अंत में एक झंडे की तरह लहराते हुए फट गई. विज्ञान की भाषा में इसे 'टियरिंग मोड' कहते हैं. फटने के बाद इसके 2 हिस्से हो गए जिसमें एक हिस्सा अंतरिक्ष की ओर निकल गया जबति दूसरा वापस सूरज को ओर मुड़ गया.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक की हवा भी हुई जहरीली...बर्फ की दरारों में छिपा है वो खतरा, जो धरती को भट्टी बना देगा

बुलेट से तेज थी इसकी रफ्तार
NASA के कैमरे ने एक ऐसी आकृति पर 105 मिनट तक नजर बनाए रखा. वह 5,000 किमी प्रति मिनट की रफ्तार से फैल रही थी और गायब होने से पहले अपने आकार से 185 गुना बड़ी हो गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज में हुए बड़े धमाके CME की वजह से यह चुंबकीय परत दबी और फिर टुकड़ों में टूट गई. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Solar storms

Trending news

