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Hindi Newsविज्ञानसूरज के डेथ जोन से आई पहली तस्वीर! पार्कर प्रोब ने कैमरे में कैद किया सौर तूफानों का जन्म; अब समय से पहले मिलेगी महाप्रलय की चेतावनी

सूरज के 'डेथ जोन' से आई पहली तस्वीर! पार्कर प्रोब ने कैमरे में कैद किया सौर तूफानों का जन्म; अब समय से पहले मिलेगी महाप्रलय की चेतावनी

NASA Parker Solar Probe Discovery: सूरज पर उठने वाले तूफान हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहे हैं. ये तूफान कभी-कभी इतने ताकतवर होते हैं कि धरती के सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और संचार व्यवस्था तक प्रभावित हो सकती है. अब इस रहस्य से पर्दा उठने लगा है. NASA के पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार उस सटीक पल को रिकॉर्ड किया है, जब ये सोलर स्टॉर्म जन्म लेते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:04 AM IST
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सूरज के 'डेथ जोन' से आई पहली तस्वीर! पार्कर प्रोब ने कैमरे में कैद किया सौर तूफानों का जन्म; अब समय से पहले मिलेगी महाप्रलय की चेतावनी

NASA Parker Solar Probe Discovery: अंतरिक्ष की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है, जिसने वैज्ञानिकों के बीच हलचल मचा दी है. नासा (NASA) के पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) ने वह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है, जिसे आज तक नामुमकिन माना जा रहा था. इस जांबाज स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के बेहद करीब जाकर उस 'चिंगारी' को अपनी आंखों से देखा है, जो भयानक सौर तूफानों (Solar Storms) को जन्म देती है. इसे विज्ञान की भाषा में मैग्नेटिक रिकनेक्शन (Magnetic Reconnection) कहते हैं. आइए जानते हैं, पार्कर प्रोब ने सूरज की आग के बीच क्या देखा और यह खोज हमारी पृथ्वी के लिए क्यों संजीवनी से कम नहीं है?

सूरज की 'भट्टी' के अंदर का नजारा

पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज की बाहरी परत, जिसे कोरोना (Corona) कहा जाता है, उसके अंदर से डेटा भेजा है. इस डेटा का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि सौर तूफान अचानक नहीं आते, बल्कि ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन (Magnetic Reconnection) नाम की एक प्रक्रिया से पैदा होते हैं.

‘मैग्नेटिक री-कनेक्शन’ से शुरू होता है तूफान

इस खोज का सबसे अहम हिस्सा एक प्रक्रिया है, जिसे 'मैग्नेटिक री-कनेक्शन' कहा जाता है. जब सूरज के अंदर मौजूद चुंबकीय फील्ड (मैग्नेटिक फील्ड) आपस में टकराते हैं और अचानक टूटकर फिर जुड़ते हैं, तो एक तरह का विस्फोट होता है. इसी पल भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और सोलर स्टॉर्म की शुरुआत होती है. यह ठीक वैसे ही है, जैसे दो रबर बैंड को खींचकर अचानक छोड़ दिया जाए. उसके बाद उसमें एकदम से ऊर्जा निकलती है और आसपास सब कुछ हिल जाता है.

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सोलर सिस्टम के 'मैग्नेटिक इक्वेटर' में हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पूरी प्रक्रिया सूरज के एक खास हिस्से में होती है, जिसे हेलियोस्फेरिक करंट शीट कहा जाता है. इसे आप हमारे सोलर सिस्टम का 'मैग्नेटिक इक्वेटर' भी कह सकते हैं. यहीं पर उल्टी दिशा में जा रहे मैग्नेटिक फील्ड आपस में भिड़ते हैं और फिर विस्फोट जैसी स्थिति बनती है.

पहली बार ‘जन्म का पल’ हुआ रिकॉर्ड

पहले वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि सोलर स्टॉर्म कैसे बनते हैं, लेकिन अब पहली बार इसका सीधा सबूत मिला है. पार्कर प्रोब ने उस क्षण को रिकॉर्ड किया, जब मैग्नेटिक फील्ड टूटकर दोबारा जुड़ते हैं और ऊर्जा की तेज लहर निकलती है. यही लहर आगे चलकर सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) बन सकती है.

कणों की रफ्तार ने किया चौंकाया

इस दौरान वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प बात देखी. सूरज से निकलने वाले कण (पार्टिकल्स) एक जैसे व्यवहार नहीं करते. कुछ कण फैलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ सीधे लेजर की तरह एक दिशा में तेज गति से निकलते हैं. इससे वैज्ञानिकों की पुरानी धारणाएं भी बदल रही हैं और नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

क्यों खतरनाक होते हैं ये सोलर स्टॉर्म

जब ये सोलर स्टॉर्म अंतरिक्ष में फैलते हैं और अगर उनकी दिशा धरती की ओर होती है, तो ये कई तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं. इनसे सैटेलाइट सिस्टम गड़बड़ा सकते हैं, GPS सिग्नल कमजोर पड़ सकते हैं और बिजली ग्रिड तक प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें काफी हद तक बचा लेता है, लेकिन बड़े तूफान फिर भी असर दिखा सकते हैं.

पार्कर सोलर प्रोब क्यों है खास

NASA का पार्कर सोलर प्रोब अब तक का सबसे खास मिशन माना जाता है. इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और यह सूरज के इतने करीब पहुंच चुका है, जितना पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया. यह सीधे सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना के अंदर जाकर डेटा जुटा रहा है. यही वजह है कि अब हमें सूरज के बारे में वो बातें पता चल रही हैं, जो पहले सिर्फ कल्पना थीं.

इससे आने वाले समय में क्या बदलेगा?

इस खोज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब वैज्ञानिक सोलर स्टॉर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इससे भविष्य में ऐसे तूफानों की भविष्यवाणी करना आसान हो सकता है. अगर पहले से पता चल जाए कि कब बड़ा सोलर स्टॉर्म आने वाला है, तो सैटेलाइट और बिजली सिस्टम को बचाने के लिए तैयारी की जा सकती है. यह खोज सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी अहम है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अब टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है. मोबाइल, इंटरनेट, GPS, बैंकिंग सब कुछ. ऐसे में सोलर स्टॉर्म को समझना और उनसे बचाव करना बेहद जरूरी हो गया है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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