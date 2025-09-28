6.8 लाख किमी/घंटा की रफ्तार! NASA के पार्कर प्रोब ने सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने का बनाया रिकॉर्ड

Science News in Hindi: NASA के पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्षयान एक बार फिर चर्चाओं में है क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब से गुजरा. 18 सितंबर 2025 को इस स्पेसक्राफ्ट ने मैरीलैंड के लॉरेल में मौजूद जॉन्स हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के कंट्रोल रूम को एक संदेश भेजा. इसने सूर्य के वातावरण की खोज करने और सूरज की गतिविधियों का अध्ययन करने के पार्कर मिशन में एक और बड़ी सफलता को जोड़ दिया है. किसी भी पिछले यान से ज्यादा सूर्य के करीब उड़ान भरकर पार्कर सोलर प्रोब सूरज का जरूरी डाटा दे रहा है.

दर्ज की रिकॉर्ड स्पीड

10 से 20 सितंबर के बीच सूरज के पास से गुजरते समय पार्कर सोलर प्रोब ने अपनी रिकॉर्ड स्पीड 6,87,000 किमी प्रति घंटा को फिर से छू लिया. यह सबसे तेज गति इसे सूर्य के करीब पहुंचने पर मिली जो पहले 24 सितंबर 2024, 22 मार्च 2025 और 19 जून 2025 को भी हासिल की गई थी. यह सूर्य के चारों ओर एक बहुत ही लंबे रास्ते में लगातार चक्कर लगा रहा है.

प्रोब ने क्या जानकारी इकट्ठा की?

पार्कर सोलर प्रोब की यह उड़ान सूर्य के बाहरी वातारवरण जिसे कोरोना कहते हैं, इसके नजदीक से चौथी बार गुजरा. इस दौरान अंतरिक्षा यान के 4 वैज्ञानिक उपकरणों ने सौर हवा, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की. यह इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य अब अपने 11 साल के सौर चक्र के ज्यादा सक्रिय दौर में प्रवेश कर रहा है.

इसे कब लॉन्च किया गया था?

NASA के Parker Solar Probe को 2018 लॉन्च किया गया था और यह सूर्य के वातावरण के बीच से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है. इसकी मदद से वैज्ञानिकों को सूर्य की गतिविधियों की बहुत बारीकी से अध्ययन करने में मदद मिली. यह मिशन नासा के 'लिविंग विद अ स्टार' कार्यक्रम का हिस्सा है.