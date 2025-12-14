Advertisement
Hindi Newsविज्ञानScience News: क्यों सूरज की घातक हवाएं ले रहीं हैं U-Turn, NASA के प्रोब ने देखा अजीब नजारा

Science News: क्यों सूरज की घातक हवाएं ले रहीं हैं U-Turn, NASA के प्रोब ने देखा अजीब नजारा

NASA Parker Probe: NASA के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के वातावरण में एक बहुत ही अनोखी चीज रिकॉर्ड की है. इसने देखा कि सौर पवन अचानक पलटकर यू-टर्न ले रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:16 AM IST
Science News in Hindi: नासा के पार्कर सोरल प्रोब ने सूरज के वातावरण में एक बहुत ही अनोखी चीज देखी है. इसके रिकॉर्ड किया है सोलर विंड अचानक पलटकर यू-टर्न ले रही हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों को चुंबकीय शक्ति (Magnetic Field) कैसे काम करती है इसके बारे में नई जानकारी मिलेगी. दिसंबर 2024 में अंतरिक्ष यान सूर्य के सबसे करीब से गुजरने के अपने रिकॉर्ड तोड़-प्रयास पर था. इस दौरान प्रोब ने देखा कि CME से निकलने वाले पदार्थ सूरज से पूरी तरह बाहर नहीं जा रहा था. यह प्रोब सूर्य के 68 लाख किमी की दूरी पर उड़ रहा था. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया?
जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइ़ड फिजिक्स लेबोरेटरी में पार्कर सोलर प्रोब परियोजना की वैज्ञानिक नूर रावाफी ने इन खोजों के महत्व पर बात की. उन्होंने कहा, हमने पहले संकेत देखे थे कि पदार्थ सूरज में वापस गिर सकता है लेकिन इसे इतनी साफ देखना हैरान करता है. ये तस्वीरें सौर पुनर्चक्रण (Solar Recycling) के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
NASA के हेलियोफिजिक्स डिनीजन के निदेशक जो वेस्टलेक ने कहा कि, इन तस्वीरों से जो जानकारी मिली है वह अंतरिक्ष के मौसम को समझने और उसका सही अनुमान लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है. खासकर यह जानकारी उन अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी जो धरती के सुरक्षा कवच के बाहर जाने वाले हैं.

पार्कर प्रोब की खास खोज
Parker Solar Probe की खोजों से हमें अंतर्प्रवाह प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है. प्रोब ने सूरज में वापस खींचे जा रहे पदार्थ के टुकड़ों की गति और उनके आकार को बहुत ही बारीकी से मापा है. यह डेटा वैज्ञानिकों को बताता है कि सूरज के वातावरण में भौतिक प्रतिक्रियाएं कैसे काम करती हैं और उसे कैसे बदलती हैं. 

CME ही देगा सारी नॉलेज
कोरोनल मास इजेक्शन (CME) इन खोजों का मुख्य केंद्र है. CME तब पैदा होते हैं जब चुंबकीय पुनर्संयोजन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की मुड़ी हुई रेखाएं टूटती हैं और फिर से जुड़ती हैं. जब CME बाहर की ओर ट्रैवल करते हैं तो वे अपने आस-पास की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को तोड़ सकते हैं. इससे चुंबकीय लूप बन जाते हैं जिसमें से कुछ वापस सूरज की तरफ लौटते हैं.

