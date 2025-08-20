NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...
Advertisement
trendingNow12888791
Hindi Newsविज्ञान

NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...

NASA Parker Probe: NASA का पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान सूरज के सबसे करीब पहुंच गया है. खास बात रही कि यह सूर्य के वायुमंडल के अंदर तक गया और कुछ स्पेशल तस्वीरें लीं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...

Science News in Hindi: नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वायुमंडल को अब तक का सबसे नजदीक से और साफ-साफ दिखाया है. इस मिशन से यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज से निकलने वाली हवाएं और अंतरिक्ष का मौसम कैसे होते हैं. SciTechDaily की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 की इस ऐतिहासिक उड़ान से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी की, सूरज की गतिविधियां धरती पर सैटेलाइटस बिजली के ग्रिड और संचार व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करती है.

सूर्य से कितनी दूर था?
24 दिसंबर, 2024 को NASA Parker Solar Probe सूरज के सबसे करीब पहुंचा. यह सूरज की सतह से सिर्फ 61 लाख किलोमीटर दूर था जो किसी अंतरिक्ष यान के लिए रिकॉर्ड है. इसने अपने खास कैमरे WISPR का इस्तेमाल करके सूरज के कोरोना की तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों में आवेशित कण(Changed Particles)एक घंटे में लगभग 10 लाख मील से भी ज्यादा की रफ्तार से बाहर जाते हुए दिखाई दिए.

यह भी पढ़ें: ISRO-IIT Guwahati की बड़ी खोज...ब्लैक होल से आ रहे सिग्नल को किया कैच, डिकोड हुआ सीक्रेट मैसेज

क्या है हेलियोस्फेरिक करंट शीट?
Parker Solar Probe ने जो सबसे खास चीज देखी उसे हेलियोस्फेरिक करंट शीट(Heliospheric Current Sheet)कहते हैं. ये वह जगह है जहां सूरज की चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदलता है. इसके अलावा, इस यान ने पहली बार Corona Mass Ejection को आपस में टकराते हुए भी रिकॉर्ड किया. ये प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा के बड़े-बड़े विस्फोट होते हैं.

क्या अभी भी जारी है मिशन?
यह मिशन अभी भी चल रहा है और इसका अगला पड़ाव 15 सितंबर 2024 को है जब यह एक बार फिर सूरज के कोरोना के करीब से गुजरेगा. इसके हर बार करीब जाने से वैज्ञानिकों को सूरज की हवा और चुंबकीय संरचना को समझने में और भी मदद मिलेगी. इसका लक्ष्य है कि भविष्य में सूरज की एक्टिविटीज का पहले से ही अंदाजा लगाया जा सके.

कब लॉन्च किया था?
सूरज के सबसे नजदीप पहुंचने वाले Parker Solar Probe यान को 2018 में लॉन्च किया गया था. इसका नाम यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है. यूजीन पार्कर ने ही 1958 में पहली बार 'सौर हवा'(Solar Winds)के बारे में बताया था.

यह भी पढें: Mid-August Sky Show: आसमान में दिखेंगे स्टार क्लस्टर, मिस कर दिया तो पछताएंगे!

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa parker solar probesolar winds

Trending news

दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
rekha gupta
दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
;