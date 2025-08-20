NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...

Science News in Hindi: नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वायुमंडल को अब तक का सबसे नजदीक से और साफ-साफ दिखाया है. इस मिशन से यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज से निकलने वाली हवाएं और अंतरिक्ष का मौसम कैसे होते हैं. SciTechDaily की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 की इस ऐतिहासिक उड़ान से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी की, सूरज की गतिविधियां धरती पर सैटेलाइटस बिजली के ग्रिड और संचार व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करती है.

सूर्य से कितनी दूर था?

24 दिसंबर, 2024 को NASA Parker Solar Probe सूरज के सबसे करीब पहुंचा. यह सूरज की सतह से सिर्फ 61 लाख किलोमीटर दूर था जो किसी अंतरिक्ष यान के लिए रिकॉर्ड है. इसने अपने खास कैमरे WISPR का इस्तेमाल करके सूरज के कोरोना की तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों में आवेशित कण(Changed Particles)एक घंटे में लगभग 10 लाख मील से भी ज्यादा की रफ्तार से बाहर जाते हुए दिखाई दिए.

यह भी पढ़ें: ISRO-IIT Guwahati की बड़ी खोज...ब्लैक होल से आ रहे सिग्नल को किया कैच, डिकोड हुआ सीक्रेट मैसेज

क्या है हेलियोस्फेरिक करंट शीट?

Parker Solar Probe ने जो सबसे खास चीज देखी उसे हेलियोस्फेरिक करंट शीट(Heliospheric Current Sheet)कहते हैं. ये वह जगह है जहां सूरज की चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदलता है. इसके अलावा, इस यान ने पहली बार Corona Mass Ejection को आपस में टकराते हुए भी रिकॉर्ड किया. ये प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा के बड़े-बड़े विस्फोट होते हैं.

क्या अभी भी जारी है मिशन?

यह मिशन अभी भी चल रहा है और इसका अगला पड़ाव 15 सितंबर 2024 को है जब यह एक बार फिर सूरज के कोरोना के करीब से गुजरेगा. इसके हर बार करीब जाने से वैज्ञानिकों को सूरज की हवा और चुंबकीय संरचना को समझने में और भी मदद मिलेगी. इसका लक्ष्य है कि भविष्य में सूरज की एक्टिविटीज का पहले से ही अंदाजा लगाया जा सके.

कब लॉन्च किया था?

सूरज के सबसे नजदीप पहुंचने वाले Parker Solar Probe यान को 2018 में लॉन्च किया गया था. इसका नाम यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है. यूजीन पार्कर ने ही 1958 में पहली बार 'सौर हवा'(Solar Winds)के बारे में बताया था.

यह भी पढें: Mid-August Sky Show: आसमान में दिखेंगे स्टार क्लस्टर, मिस कर दिया तो पछताएंगे!