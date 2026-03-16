चांद पर कॉलोनी बसाने की तैयारी! NASA ने साउथ पोल को ही क्यों चुना अपना स्थायी बेस? यहां छिपे हैं बेशकीमती राज

NASA Lunar Base at South Pole: स्पेस में इंसान की मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में अब NASA का अगला बड़ा कदम चांद पर स्थायी ठिकाना लूनर बेस (Lunar Base) बनाने का है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में स्पेस यात्री सिर्फ चांद पर जाकर लौटेंगे ही नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक रहकर काम भी कर सकते हैं. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल को लेकर खास दिलचस्पी दिखा रही हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इलाका भविष्य में इंसानों के रहने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए सबसे ठीक जगह बन सकती है.

क्यों खास है चांद का साउथ पोल?

चांद का साउथ पोल लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और उत्सुकता का विषय बना हुआ है. इस इलाके में बड़े-बड़े गड्ढे और पहाड़ी क्षेत्र मौजूद हैं. इनमें से कई जगहों पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है. ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि यहां के कुछ हिस्सों में पानी की बर्फ हो सकती है. अगर वहां सच में बर्फ मौजूद है, तो यह आने वाले समय के स्पेस मिशनों के लिए बेहद कीमती संसाधन साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- 54 साल बाद फिर चांद की ओर बढ़ेंगे इंसानी कदम, NASA के Artemis-II मिशन की लॉन्च डेट..

Add Zee News as a Preferred Source

पानी से मिल सकती है बड़ी मदद

पानी किसी भी इंसानी मिशन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चांद पर बर्फ मिलती है तो उसे पिघलाकर पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इतना ही नहीं, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी निकाले जा सकते हैं. ऑक्सीजन सांस लेने के काम आएगी, जबकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन बनाने में किया जा सकता है. इससे भविष्य के मिशनों को बड़ी सुविधा मिल सकती है.

यहां बन सकता है स्थायी बेस

NASA के वैज्ञानिकों की योजना है कि आने वाले समय में चांद के साउथ पोल में एक स्थायी बेस बनाया जाए. इस बेस में एस्ट्रोनॉट के रहने की जगह, वैज्ञानिक प्रयोग करने की सुविधा और ऊर्जा बनाने की व्यवस्था हो सकती है. शुरुआत में यहां छोटे-छोटे मिशन भेजकर जमीन, तापमान और रिसोर्सेज का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे वहां इंसानों के रहने लायक ढांचा तैयार करने की योजना बनाई जा सकती है.

सूरज की रोशनी भी है बड़ा फायदा

साउथ पोल के आसपास कुछ ऊंचे इलाके ऐसे भी हैं जहां लंबे समय तक सूरज की रोशनी मिलती रहती है. इससे वहां सौर ऊर्जा पैदा करना भी आसान हो सकता है. अगर एस्ट्रोनॉट वहां सोलर पैनल लगाते हैं तो उन्हें बिजली के लिए लगातार ऊर्जा मिल सकती है. यह किसी भी स्थायी बेस के लिए सबसे जरूरी होगा.

अंतरिक्ष मिशनों का अगला पड़ाव

वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर स्थायी ठिकाना बनाना भविष्य के बड़े स्पेस मिशनों की तैयारी का हिस्सा है. अगर इंसान चांद पर लंबे समय तक रहना सीख जाता है तो आगे चलकर मंगल ग्रह जैसे दूर के मिशन भी आसान हो सकते हैं. यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां अब चांद को अंतरिक्ष अन्वेषण (Space Exploration) का अगला पड़ाव मान रही हैं.

भविष्य का 'लॉन्च पैड'

चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है. अगर हम चांद पर ईंधन बना लेते हैं, तो वहां से अंतरिक्ष यान लॉन्च करना धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और आसान होगा. यह मंगल (Mars) और उससे आगे की यात्रा के लिए एक एनर्जी स्टेशन की तरह काम करेगा.

यह भी पढ़ें:- नक्शा बदल देगा यह खुलासा! कभी पैदल पार कर सकते थे अटलांटिक सागर, डायनासोर के...