मंगल ग्रह की पहाड़ियों पर मिला अजीब पत्थर, NASA भी नहीं समझ पा रहा इसका रहस्य; जानिए क्या है 'Zebra Rock'

NASA के पर्सिवरेंस (Perseverance) रोवर को जेजेरो क्रेटर की ढलानों पर काली और सफेद धारियों वाली एक चट्टान मिली है. वैज्ञानिकों ने इसे 'Freya Castle' नाम दिया है। यह करीब 20 सेंटीमीटर चौड़ी है. यह अपनी तरह की पहली ऐसी चट्टान है जो मंगल पर देखी गई है। यह आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग दिखती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:58 AM IST
NASA के पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बेहद अनोखी चट्टान खोजी है. यह चट्टान काले और सफेद रंग की धारियों से ढकी हुई है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं. यह खोज जेजेरो क्रेटर की ढलानों पर हुई, जहां रोवर प्राचीन चट्टानों की तलाश में धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है. इस चट्टान को अनौपचारिक रूप से “Freya Castle” नाम दिया गया है. शुरुआती तस्वीरों में इसका टेक्सचर बाकी चट्टानों से अलग दिखा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंगल की जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के बारे में नए सुराग दे सकती है.

‘जेब्रा रॉक’ क्यों खास है?
यह चट्टान सबसे पहले लो-रिजॉल्यूशन तस्वीरों में नजर आई, जब रोवर सामान्य कंकरीली जमीन पार कर रहा था. दूर से देखने पर इसकी सतह पर अजीब पैटर्न दिखाई दिया. बाद में रोवर के Mastcam-Z कैमरे से ली गई क्लोज-अप तस्वीरों में साफ काले-सफेद स्ट्राइप्स दिखीं. करीब 20 सेंटीमीटर चौड़ी इस चट्टान का पैटर्न जेजेरो क्रेटर में पहले देखी गई चट्टानों से बिल्कुल अलग है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे धरती पर मिलने वाली “जेब्रा स्टोन” से तुलना की, लेकिन वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने को कहा है. केवल दिखने में समानता का मतलब यह नहीं कि इसकी उत्पत्ति भी वैसी ही है.

आग्नेय या रूपांतरित प्रक्रिया का संकेत?
रिसर्चर्स का मानना है कि इन धारियों का संबंध आग्नेय (igneous) या रूपांतरित (metamorphic) प्रक्रियाओं से हो सकता है. पृथ्वी पर ऐसी धारियां तब बनती हैं जब खनिज उच्च ताप और दबाव में अलग-अलग परतों में जमते हैं, या जब पिघली हुई चट्टान धीरे-धीरे ठंडी होती है. अब सवाल यह है कि क्या मंगल पर भी कभी ऐसी ही प्रक्रियाएं हुई थीं? अगर हां, तो यह खोज मंगल के प्राचीन ज्वालामुखीय इतिहास और सतह के विकास को समझने में मदद कर सकती है.

क्या यह चट्टान कहीं और से आई?
वैज्ञानिकों के अनुसार, “Freya Castle” संभवतः जमीन से जुड़ी मूल चट्टान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ढीला पत्थर है. इसका मतलब यह हो सकता है कि यह ऊपर की ऊंचाई से लुढ़ककर यहां पहुंचा हो. अगर ऐसा है, तो इसका असली स्रोत अभी आगे रोवर के रास्ते में हो सकता है.

क्रेटर की ऊंचाई पर मिल रहे नए संकेत
जब से पर्सिवरेंस रोवर क्रेटर के किनारे की ओर चढ़ाई कर रहा है, उसे अलग-अलग प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं. खासकर “Mount Washburn” नाम के क्षेत्र के पास विभिन्न आकार और बनावट वाले पत्थर देखे गए हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनमें से कुछ चट्टानें उस प्राचीन टक्कर के दौरान ऊपर आई होंगी, जिसने जेजेरो क्रेटर का निर्माण किया था. ऊंचाई पर मौजूद चट्टानें मंगल की गहराई में मौजूद परतों की झलक दिखा सकती हैं. इससे मंगल के शुरुआती क्रस्ट और ज्वालामुखीय इतिहास को समझने में मदद मिल सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

nasazebra rockmars

