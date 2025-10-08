मंगल ग्रह से पहली बार आई 'एलियन यान' की तस्वीर! 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भर रहा था उड़ान

Science News: NASA का रोवर पर्सिवियरेंस जो मंगल ग्रह पर है उसने अंतरिक्ष के धूमकेतु 3I/ATLAS की एक तस्वीर ली है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई है. तस्वीर में यह धूमकेतु एक चमकीली और लंबी सिलेंडर जैसा दिख रहा है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अजीब आकार तेजी से आगे बढ़ने और कैमरे की लंबी एक्सपोजर टाइमिंग की वजह से आया है. यह धूमकेतु 46 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है. यह 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह के पास से गुजरा था.

लोगों का इस पर क्या रिएक्शन रहा?

इस बीच कई लोगों ने NASA की कच्ची तस्वीरों की जांच करके इस रहस्यमय वस्तु की पहली तस्वीर मिलने का दावा किया है. जाच करने वाले स्टीफन बर्न्स और शिमोन श्माउस जैसे अंतरिक्ष के शौकिया लोग इस डाटा का गहन अध्ययन कर रहे हैं और अपने नतीजे ऑनलाइन साझा कर रहे हैं. बर्न्स ने 2 अक्टूबर को मार्स पर्सिवियरेंस द्वारा ली गई 9 मिनट की तस्वीरों को मिलाकर एक टाइम-लैप्स वीडियो बनाया था. इस वीडियो में एक वस्तु रात के आकाश में तेजी से घूमती हुई दिखाई दे रही है.

इस तस्वीर का क्या महत्व है?

शिमोन श्माउस ने भी NASA की तस्वीरों की जांच करके एक और दावा किया है. उनके विश्लेषण से पता चलता है कि पर्सिवियरेंस रोवर ने 1 अक्टूबर को ही धूमकेतु 3I/ATLAS की सबसे शुरुआती झलक देख ली होगी. उन्होंने 20 तस्वीरें देखने के बाद धूमकेतु के आने की जगह के पास रोशनी का एक हल्का धब्बा(Faint Smudge Of Light) देखा. अगर यह बात सही साबित होती है तो Mars की सतह से 3I/ATLAS की यह सबसे पहली और शुरुआती तस्वीर होगी.

इसे पहली बार कब देखा गया था?

इस पिंड को NASA ने पहली बार 1 जुलाई 2025 को देखा था. इसकी असामान्य चाल और बाहरी अंतरिक्ष की उत्पत्ति के कारण इसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा. 3I/ATLAS हमारे सौर मंडल में आने वाला तीसरा पक्का अंतरतारकीय कॉमेट है. इससे पहले ओउमुआमुआ और 2I/बोरिसोव आए थे. यह धूमकेतु हमारे सौर मंडल में सिर्फ गुजरने आया है. यह सीधे रास्ते पर है जो हमारे सौर मंडल के सामान्य धूमकेतुओं के गोल रास्ते से अलग है.

क्या इससे कोई खतरा है?

आपको बता दें कि 3I/ATLAS से धरती को कई खतरा नहीं है. जब यह धरती के सबसे करीब होगा तब भी यह 1.8 AU दूर रहेगा. NASA और ESA दोनों ने भरोसा दिलाया है कि यह सुरक्षित है जिससे हमारे ग्रह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.