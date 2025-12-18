Advertisement
मंगल पर लॉन्ग ड्राइव के लिए तैयार है NASA का रोवर, कड़ाके की ठंड में भी जारी रखेगा सफर

मंगल पर 'लॉन्ग ड्राइव' के लिए तैयार है NASA का रोवर, कड़ाके की ठंड में भी जारी रखेगा सफर

NASA Perseverance Rover: नासा के इंजीनियरों ने बताया है कि उनका परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर अपना काम जारी रखने के लिए बिल्कुल फिट है. वैज्ञानिकों ने रोवर की मजबूती को जांचने के लिए कुछ टेस्ट किए जिनसे पता चला है कि यह अभी मंगल की पथरीली सतह पर 60 किलोमीटर और चलने के लिए तैयार है. 

 

Dec 18, 2025
मंगल पर 'लॉन्ग ड्राइव' के लिए तैयार है NASA का रोवर, कड़ाके की ठंड में भी जारी रखेगा सफर

Science News: नासा का परसेवरेंस रोवर (Perseverance Rover) पिछले लगभग 5 सालों से मंगल ग्रह की पथरीली और धूल भरी सतह पर घूम रहा है. इस दौरान इसने करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है. अब वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की है और जो नतीजे सामने आए हैं वे हैरान करने वाले हैं. मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ही कठिन है क्योंकि वहां कड़ाके की ठंड, धूल भरी आंधियां और उबड़-खाबड़ रास्ते हैं. ऐसे में रोवर की मशीनों को सही सलामत रखना बड़ी चुनौती है. NASA की जेपीएल टीम ने रोवर के लगभग हर हिस्से की जांच की. 

क्या रहा टेस्ट का नतीजा?
रोवर के पहियों को घुमाने वाले पुर्जों (जिन्हें रोटरी एक्चुएटर कहा जाता है) का टेस्ट किया गया. इस टेस्ट में रोवर पूरी तरह सफल रहा और वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि रोवर अभी 60 किलोमीटर और चलने के लिए तैयार है. यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे मिशन की समयसीमा काफी बढ़ गई है.

कब तक कर सकेगा काम? 
रोवर इंजीनियरों के अनुसार, परसेवरेंस रोवर की बनावट और इंजीनियरिंग इतनी शानदार है कि यह साल 2031 तक मंगल ग्रह पर काम कर सकता है. हाल ही में 19 जून 2025 को इस रोवर ने एक ही दिन में 411.7 मीटर की दूरी तय करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इसके कैमरों ने इस यात्रा का डेटा धरती पर भेजा जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने मंगल के रास्तों का 3D मॉडल बनाया. 

क्या खोज कर रहा है रोवर?
परसेवरेंस रोवर इस समय मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के इलाके में है. माना जाता है कि अरबों साल पहले यहां एक बड़ी झील और नदी हुआ करती ती. रोवर के मुख्य काम की बात करें तो, इसका काम यह पता लगाना है कि क्या कभी मंगल पर जीवन मौजूद था या नहीं. हाल ही में इसने मंगल की चेयावा फॉल्स के पास बड़ी खोज की थी.

चेयावा फॉल्स के पास रोवर को क्या मिला?
रोवर ने चेयावा फॉल्स नाम की एक खास चट्टान का नमूना लिया है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस चट्टान के अंदर प्राचीन जीवन के कुछ निशान मिल सकते हैं. यह रोवर अब लैक डे चार्म्स नाम के एक नए और रोमांचक इलाके की तरफ बढ़ रहा है. इंजीनियर अब रोवर के ब्रेक सिस्टम की जांच कर रहे हैं. JPL के उप-परियोजना प्रबंधक स्टीव ली ने बताया कि, रोवर की स्थिति एक्सीलें है और इसके सभी सिस्टम मंगल ग्रह के अनछुए हिस्सों की खोज करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

