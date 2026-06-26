Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /NASA ने शेयर की तस्वीर....मंगल की लाल मिट्टी के बीच छुपा है रोवर, 99% लोग पहली नजर में खा गए धोखा... क्या आपको दिखा?

NASA ने शेयर की तस्वीर....मंगल की लाल मिट्टी के बीच छुपा है रोवर, 99% लोग पहली नजर में खा गए धोखा... क्या आपको दिखा?

NASA Perseverance Rover: मंगल ग्रह पर इंसानों का सबसे भरोसेमंद साथी नासा का पर्सिवियरेंस रोवर ने एक और रिकार्ड अपने नाम कर लिया है. रोवर ने लाल ग्रह की सतह पर लगभग 42.2 किलोमीटर दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया है. इस खास मौके पर नासा ने मंगल की एक नई हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर भी जारी की है, जिसमें पर्सिवियरेंस रोवर खुद दिखाई देता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:41 PM IST
NASA ने शेयर की तस्वीर....मंगल की लाल मिट्टी के बीच छुपा है रोवर, 99% लोग पहली नजर में खा गए धोखा... क्या आपको दिखा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रचंड गर्मी से बेहाल पेरिसवाले, लू के चलते डायमंड लीग पर मंडराया रद्द होने का खतरा
Paris31 min ago
2
Operation Amistad43 min ago
3
Powerful bows in hindu mythology44 min ago
4
Indian Private Jet45 min ago
5
NCERT Class 947 min ago