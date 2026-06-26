/NASA ने शेयर की तस्वीर....मंगल की लाल मिट्टी के बीच छुपा है रोवर, 99% लोग पहली नजर में खा गए धोखा... क्या आपको दिखा?

Mars New Image 2026: अंतरिक्ष की दुनिया से अक्सर ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आती ही रहती है. हाल ही में मंगल ग्रह की एक नई तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर को देखने पर सबसे पहले एक सूखा, बंजर और लाल रेगिस्तान नजर आता है, लेकिन इस तस्वीर को जरा गौर से जूम करके देखिए... क्या आपको इसमें कुछ अलग नजर आया? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं! नासा से जारी हुई इस तस्वीर में विज्ञान का एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है, जिसने लाल ग्रह पर वो कारनाम कर दिखाया है, जो आजतक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.
नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल की पथरीली धरती पर इंसानों की सबसे कठिन दौड़ मैराथन पूरी कर ली है. मैराथन, जिसकी दूरी धरती पर 42 किलोमीटर होती है. इस रोवर ने मंगल ग्रह पर 42 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह कामयाबी रोवर ने 14 जून 2026 को अपने 1,890वें मंगल दिन पर हासिल की. खास बात यह है कि पर्सिवियरेंस को इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ 5 साल और 4 महीने का समय लगा.
अब तक के इतिहास में पर्सिवियरेंस दूसरा ऐसा रोवर बन गया है जिसने दूसरे ग्रह पर इतनी लंबी दूरी की यात्रा की है. इससे पहले नासा के अपॉर्च्युनिटी रोवर ने साल 2015 में यह रिकार्ड अपने नाम किया था. लेकिन अपॉर्च्युनिटी को 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 साल से ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि पर्सिवियरेंस ने इसे आधे से भी कम समय में कर दिखाया.
इस रिकॉर्ड को बनाने से ठीक एक दिन पहले, 13 जून 2026 को मंगल की आर्टिबिट में चक्कर लगा रहे नासा के मार्स रिकॉनेसिंस ऑर्बिटर ने ऊपर से एक शानदार तस्वीर ली. हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे से ली गई इस तस्वीर में पर्सिवियरेंस रोवर मंगल की लाल मिट्टी के बीच एक छोटे से हरे बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है. तस्वीर में रोवर के पहियों के हल्के निशान भी साफ देखे जा सकते हैं. यह फोटो जेजेरो क्रेटर के पश्चिमी इलाके की है, जिसे वैज्ञानिक आरबॉट कहते हैं.
पर्सिवियरेंस रोवर ने 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में लैंडिंग की थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले इस 45 किलोमीटर चौड़े क्रेटर में एक बड़ी झील और नदी का डेल्टा हुआ करता था.
नासा के इस रोवर का काम मंगल ग्रह पर प्राचीन सूक्ष्मजीवों के जीवन के सबूत खोजना, वहां के मौसम और चट्टानों का रिसर्च करना है. यह रोवर वहां से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल भी इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें भविष्य के एक मिशन के जरिए धरती पर वापस लाया जाएगा.
पुराने रोवर अपॉर्च्युनिटी सोलर पैनल यानी धूप से बिजली लेता था, जिससे मंगल के धूल भरे तूफानों में उसे काफी दिक्कत होती थी. वहीं, पर्सिवियरेंस रोवर एक न्यूक्लियर बैटरी से चलता है. इसे लगातार और सुरक्षित एनर्जी मिलती है, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा है.