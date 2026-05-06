क्या Mars की सबसे पुरानी मिस्ट्री सुलझ गई? NASA के रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजा 'क्रोकोडाइल ब्रिज'; क्यों रखा गया ये नाम?

Crocodile Bridge on Mars: मंगल ग्रह पर NASA के पर्सिवरेंस रोवर ने एक नई खोज की है, जिसने वैज्ञानिक जगत में हैरानी फैला दी है. इस रोवर ने मंगल ग्रह से एक ऐसी तस्वीर भेजी है, जिसने एक नई बहस को छेड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के सतह पर एक चट्टानी संरचना की तस्वीर कैद की है. वैज्ञानिकों ने इसको क्रोकोडाइल ब्रिज करार दिया है. यह तस्वीर जेजेरो क्रेटर के किनारे हुई है, जहां पर दावा किया जाता है कि हजारों साल पुरानी चट्टाने मौजूद हैं.

दरअसल, नासा ने पहली बार 2021 में मार्स पर्सिवरेंस रोवर को इस ग्रह के जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया था. अमेरिका दुनिया का पहला देश है, जिसने मार्स पर सबसे अधिक रोवर भेजा है. साल 2021 से यह रोवर अपने काम पर लगा है और इसी कड़ी में एक नई तस्वीर भेजी है. इस रोवर का मुख्य उद्देश्य मार्स की सतह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल को धरती पर वापस लाना है.

क्यों रखा गया क्रोकोडाइल ब्रिज नाम?

रोवर की ओर से भेजी गई तस्वीर में एक खुदरी, मेहराबदार चट्टानी संरचना है, जो किसी मगरमच्छ की पीठ जैसी नजर आ रही है. यह जेजेरो क्रेटर के फ्लोर और रिम के बीच के क्षेत्र में स्थित है। बता दें कि जेजेरो क्रेटर वह इलाका है, जहां जो प्राचीन चट्टानों से भरा है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से अधिकांश चट्टानें कई लाख साल पुरानी हैं. दावा किया कि इन चट्टानों का वहां होना मंगल पर पानी होने के सबूत को दर्शाता है.

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नासा के रोवर का कमाल जानिए

गौरतलब है कि नासा के पर्सिवरेंस रोवर ने अपनी मास्टकैम-जेड कैमरों की मदद से सैकड़ों हाई-रेज्यूलूशन इमेज खिंचीं और उन्हें जोड़ते हुए एक 360 डिग्री की पैनारोमा तैयार किया. इन तस्वीरों की मदद से मंगल ग्रह के साथ बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के भूवैज्ञानिक संरचनाओं का अध्ययन करने में मदद करेंगे. जानकारी दें कि क्रोकोडाइल ब्रिज कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है, बल्कि नासा की टीम के वैज्ञानिकों ने आसानी से पहचान के लिए यह नाम दिया है.

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