मंगल की धरती पर आसमान से गिरी रहस्यमयी चट्टान! रोवर ने खोजी अनोखी चीज, नासा के वैज्ञानिक हैरान

Hindi Newsविज्ञानमंगल की धरती पर आसमान से गिरी रहस्यमयी चट्टान! रोवर ने खोजी अनोखी चीज, नासा के वैज्ञानिक हैरान

Mars Perseverance Rover: नासा के पर्सिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर एक पत्थर मिला है. यह देखने में किसी बड़े उल्कापिंड जैसा लगता है. यह पत्थर लोहे और निकल से भरपूर है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अंतरिक्ष से आया हो सकता है. अगर इसकी पुष्टि होती है तो यह मंगल पर मिला एक अहम उल्कापिंड साबित होगा. जो ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करेगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:39 PM IST
Mars Perseverance Rover: मंगल ग्रह पर खोज करने वाले नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने एक अनोखी चट्टान देखी है. इस पत्थर का नाम वैज्ञानिकों ने फिप्साक्सला रखा है. यह करीब 80 सेंटीमीटर चौड़ा है. यह चट्टान जेजेरो क्रेटर के पास वर्नोडेन इलाके में अकेली पड़ी है. आसपास की बाकी चट्टानों से अलग नजर आती है.

क्यों अलग दिखता है यह पत्थर
फिप्साक्सला की बनावट चिकनी और उभरी हुई है. यह आसपास के टूटे-फूटे पत्थरों से ऊपर उठा हुआ है. इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान तुरंत इस पर गया. शुरुआती जांच में पता चला कि इसमें आयरन और निकल मौजूद हैं और यह आमतौर पर लोहे वाले उल्कापिंडों में पाए जाते हैं.

कैसे हुई जांच
रिसर्च की अगुवाई पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक कैंडिस बेडफोर्ड कर रही हैं. रोवर ने सबसे पहले मास्टकैम-जेड कैमरे से इसकी तस्वीरें लीं हैं. इसके बाद सुपरकैम नाम के लेजर डिवाइसेस से पत्थर की सतह की जांच की गई. लेजर से निकली रोशनी के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसके अंदर मौजूद तत्वों का पता लगाया.

बता दें कि धरती और मंगल दोनों पर आयरन-निकल से भरपूर पत्थर अक्सर बड़े क्षुद्रग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं. मंगल का वातावरण बहुत पतला है. वहां पानी भी कम है, इसलिए ऐसे पत्थर लंबे समय तक बिना ज्यादा खराब हुए पड़े रह सकते हैं.

पहले भी मिल चुके हैं ऐसे पत्थर
इससे पहले स्पिरिट, ऑपर्च्युनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर भी, मंगल पर ऐसे उल्कापिंड देख चुके हैं. क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में लेबनॉन और काकाओ नाम के लोहे वाले उल्कापिंड पाए थे. ऐसे में वैज्ञानिकों को हैरानी थी कि पर्सिवियरेंस को अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला है. अगर फिप्साक्सला सच में उल्कापिंड निकला, तो यह मंगल पर गिरे अंतरिक्ष पत्थरों का एक नया सबूत हो सकता है.

यह भी पढ़ें: धरती के 700 किलोमीटर नीचे कैद है पानी का समंदर, भूकंपों ने खोल दिए 'पाताल' के राज; वैज्ञानिक हैरान

 

