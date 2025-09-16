क्या हम अकेले नहीं? पृथ्वी से 22 करोड़ KM दूर मिला जीवन का सबूत, NASA ने खोला ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य

Life on Mars: नासा (NASA) के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर संभावित जीवन का अब तक का सबसे ठोस सबूत खोज निकाला है. जुलाई 2024 में रोवर ने जेजेरो क्रेटर के ब्राइट एंजेल क्षेत्र में 'चेवाया फॉल्स' नामक चट्टान से मिट्टी का नमूना लिया. इस नमूने में ऐसे खनिज और बनावट पाई गई हैं, जो पृथ्वी पर सूक्ष्मजीवों से जुड़ी होती हैं. इस नमूने में विवियनाइट (लौह फॉस्फेट) और ग्रीगाइट (लौह सल्फाइड) जैसे मिनरल पाए गए, जो आमतौर पर पानी से भरे और कम ऑक्सीजन वाले एनवायरमेंट में बनते हैं. नमूने में 'लियोपर्ड स्पॉट' जैसी बनावट भी देखी गई, जो प्राचीन रासायनिक प्रक्रियाओं की ओर इशारा करती है और यह संकेत देती है कि ये मुमिकन तौर पर माइक्रोबियल जीवन को सहारा देती थीं. हालांकि, नासा ने साफ किया है कि यह जीवन का सबूत नहीं है, लेकिन यह खोज मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की पहचान के सबसे करीब है.

नासा के रोवर ने मंगल की चट्टानों में क्या खोजा?

पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह (Mars Planet) की चट्टानों से मिट्टी का एक कोर ड्रिल किया, जिसमें महीन दाने वाली मडस्टोन मिली. इसमें गोलाकार धब्बे जैसे निशान थे, जिन्हें 'लियोपर्ड स्पॉट्स' कहा जाता है. और परतदार मिट्टी में छोटे-छोटे गोल गुच्छे (नोड्यूल्स) embedded थे. रोवर के उपकरण SHERLOC और PIXL ने इन नमूनों में कार्बन, फॉस्फेट, लोहा और सल्फर की विशेष रूप से दोहराई जाने वाली संरचनाएं भी देखीं.

हालांकि, खास खनिज विवियनाइट और ग्रीगाइट थे, जो पृथ्वी पर अक्सर Microorganisms वाले एनवायरमेंट में बनते हैं. ये गोलाकार पैटर्न माइक्रोब्स द्वारा ऑक्सीजन-हीन मिट्टी में होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्रियाओं से मिलते-जुलते हैं. अहम बात यह है कि ये बनावट पानी से बनी मिट्टी में बनी, ज्वालामुखी चट्टान में नहीं. इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहां कभी रहने के काबिल एनवायरमेंट हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

NASA इसे संभावित बायोसिग्नेचर क्यों कहता है?

क्योंकि, जहां खनिज स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पृथ्वी पर माइक्रोबियल गतिविधि जैसी दिखती हैं उस जगह को लेकर वैज्ञानिक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होते हैं. ऐसे संकेत 'संभावित जीवन संकेत' कहलाते हैं. यानि ये जीवन का इशारा कर सकते हैं, लेकिन ये नन-बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस से भी बन सकते हैं.

NASA ऐसे खोजों को परखने के लिए Confidence of Life Detection (CoLD) स्केल का इस्तेमाल करता है. इसमें संकेतों को अलग-अलग तरीके से चेक होता है और अन्य संभावित कारणों को खारिज करना होता है. अभी Bright Angel खोज इस स्केल पर कम रैंक रखती है, लेकिन यह एक अहम कदम है. फ्यूचर में Perseverance मिशन से पृथ्वी पर लाए गए सील किए गए नमूनों की एडवांस्ड लेबोरेटरी में जांच कर यह तय किया जा सकेगा कि जीवन वास्तव में शामिल था या नहीं.

मंगल ग्रह और जीवन की खोज

अगर यह खोज सही साबित होती है, तो इसका मतलब होगा कि मंगल ग्रह पहले पृथ्वी जैसी सूक्ष्मजीवीय गतिविधियों (microbial Metabolisms) को सहारा दे सकता था. इसका वक्त उस दौर तक बढ़ जाता है जब जेजेरो क्रेटर में नदियां और झीलें मौजूद थीं. ये खोज यह भी बताती है कि प्राचीन समय में पानी के सोर्स कहां हो सकते थे और कौन-कौन से Nutrient Stable थे, जो सूक्ष्मजीवों के लिए जिंगदी देने वाला हो सकते थे. वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जानकारी फ्यूचर की रोवर मिशनों को मंगल के अन्य संभावित जीवन वाले क्षेत्रों को खोजने में मदद करेगी. भले ही ये खनिज गैर-जीवाश्म (abiotic) साबित हों, फिर भी ये मंगल के केमिकल इवोल्यूशन और जीवन के लिए जरूरी तत्वों जैसे लोहे, सल्फर और फॉस्फोरस के चक्र के बारे में जानकारी देंगे.

पृथ्वी के बाहर जिंदगी!

पर्सिवेरेंस रोवर आगे खोज और नमूने संग्रह करता रहेगा, जबकि NASA का Mars Sample Return मिशन जवाब देने में अहम होगा. यह सावधानीपूर्वक लेकिन आशाजनक खोज इंसानियत के लिए पृथ्वी के बाहर जिंदगी खोजने में एक बड़ा कदम है.