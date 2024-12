मंगल पर जीवन! NASA के रोवर को लाल ग्रह के 'झरने' की चट्टानों में मिले प्राचीन काल के सबूत

NASA Mars Rover Discovery: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA का Perseverance रोवर फरवरी 2021 से मंगल की खाक छान रहा है. हाल ही में उसने वहां पर प्राचीन जीवन की खोज से जुड़ा अहम सबूत ढूंढा है. रोवर पर्सिवरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर जिसे 'चेयावा फॉल्स' के नाम से भी जाना जाता है, से एक चट्टान का सैंपल लिया है. यह सैंपल हमें मंगल पर प्राचीन सूक्ष्‍म जीवन की मौजूदगी के सबूत दे सकता है. यह खोज इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां थीं.

बड़ा खास है मंगल का जेजेरो क्रेटर

नासा के रोवर ने जिस जेजेरो क्रेटर में यह चट्टानी सैंपल लिया, वह इलाका वैज्ञानिकों के लिए किसी 'गोल्डमाइन' जैसा है. जेजेरो क्रेटर में कभी एक प्राचीन झील हुआ करती थी. ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास के इलाके में कभी पानी बहता था. इसी वजह से मंगल पर यह पूर्व जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक खास जगह बन गई.

My journey to the rim of Jezero Crater has been a challenging one.

As you can see in this image from my rear Hazcam, I’m dealing with some steep and slippery terrain. But thanks to my team and autonomous navigation system, I'm avoiding any big hazards as I slowly make my way up. pic.twitter.com/zlZRqeTPWM

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 17, 2024