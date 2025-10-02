मंगल पर मिले जीवन के 'डबल सबूत'...चट्टान पर दिखे अजीब तेंदुए जैसे धब्बे, कभी वहां रहते थे ये जीव!

Life on Mars: वैज्ञैानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत मिले हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की बात कही गई है लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं.
Science Lates News: NASA के पर्सिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर एक तलछटी चट्टान(Sedimentary Rock)में जीवन के संकेत मिले हैं. यह खोज ब्रह्मांड में जीवन खोजने की दौड़ में बहुत ही रोमांचक कदम है. प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के ओलेग अब्रामोव ने स्पेस डॉट कॉम को बताया कि, शुरूआती मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीव का यह अब तक का सबसे अच्छा सबूत है. पर्सिवियरेंस रोवर जब जजेरो क्रेटर में एक पुरानी नदी के डेल्टा से गुजर रहा था तभी वह एक चट्टान पर पहुंचा जिसे वैज्ञानिकों ने 'चेयावा फॉल्स का नाम दिया'.
चेयावा फॉल्स पर क्या दिखा?
पर्सिवियरेंस रोवर के चेयावा फॉल्स पर वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत अजीब दिखा जिसमें लाल चट्टान पर हल्के रंग के धब्बे जिनके चारों ओर गहरे रंग का पदार्थ था. इन धब्बों के दिखने के तरीके की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे तेंदुआ धब्बे(Leopard Spots)नाम दिया है. खास बात यह है कि धरती पर भी चट्टानों पर ठीक ऐसे ही धब्बे दिखाई देते हैं.
कैसे बने ये तेंदुआ धब्बे?
ये धब्बे 2 तरीकों से बने होंगे जिसमें पहला तरीका है कि, जब लोहे से भरपूर चट्टान बहुत ज्यादा गर्म और तेजाबी माहौल के संपर्क में आई हो. लेकिन चेयावा फॉल्स के आस-पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है. दूसरा तरीका है वहां जीवन हो सकता है. पर्सिवियरेंस को मिली यह चट्टान हेमेटाइट से भरी हुई लगती है जो एक आम आयकन ऑक्साइट है जो तरल पानी की मौजूदगी में बनता है. यह संभव भी हो सकता है क्योंकि रोवर एक पुरानी सूखी हुई नदी और डेल्टा की जांच कर रहा है.
इससे जीवन के सबूत कैसे मिलते हैं?
हेमेटाइट से जुड़ी रासायनिक क्रियाओं की वजह से चट्टान का रंग लाल से सफेद हो सकता है जो लोहे वाले खनिज बनाती है. इस मामले में ये खनिज विवियनाइट और ग्रेनाइट है. ये दोनों खनिज धरती पर सूक्ष्मजीवी जीवन से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये जीवन के लिए ऊर्जा का अच्छा सोर्स है. इसके अलावा मिट्टी के तलछट में कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद हैं. हालांकि, पर्सिवियरेंस के उपकरण अभी यह नहीं बता सकते कि ये किस तरह के कार्बनिक अणु(Organic Molecules)हैं.