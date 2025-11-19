मंगल पर दिखा 'अजीब पत्थर', NASA वैज्ञानिकों के लिए ये चट्टान क्यों बनी है सिरदर्द?

Science News: NASA के पर्सिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर 80 सेंचीमीटर(करीब 31 इंच)का एक पत्थर मिला जो देखने में अजीब लग रहा था. रोवर को यह पत्थर वर्नोडेन नाम की जगह पर जमीन की जांच करते समय मिल. वर्नोडेन मंगल ग्रह पर मौजूद जजेरो क्रेटर के पास ही है जहां रोवर खोज कर रहा है. रोवर ने 19 सितंबर 205 को अपने कैमरे से यह तस्वीर ली थी. NASA ने एक ब्लॉग में बताया कि इस चट्टान का नाम फिप्सक्सला रखा गया है.

कैसा है ये पत्थर?

इस खोज के बाद वैज्ञानिक हैरान रह गए. पिछले हफ्ते मिशन टीम ने जब चट्टान को करीब से देखा तो पाया कि इसका आकार और बनावट आसपास की जमीन से अलग थी. NASA ने कहा, इसमें जो तत्व मिले हैं उनका मेल आमतौर पर बड़े उल्कापिंडों में पाया जाता है जो सौरमंडल में कहीं और बनते हैं. इसका मतलब है कि यह चट्टान मंगल पर नहीं बल्कि सौरमंडल में कहीं और बनी थी.

क्यों अलग है फिप्सक्सला?

रोवर के सुपरकैम लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर से शुरुआती जांच की गई जिससे पता चला कि इस चट्टान में लोहा और निकल बहुत ज्यादा हैं. ये तत्व मंगल ग्रह की अपनी ऊपरी परत में कम ही पाए जाते हैं. लोहा-निकल की इस ज्यादा मौजूदगी से पता चलता है कति यह चट्टान एक उल्कापिंड है जो बहुत पहले मंगल ग्रह पर गिरा था. इस चट्टान का आकार मेज जितना था और आसपास की टूटी हुई और समतल चट्टानों के बीच अलग दिख रही थी. NASA ने कहा, यह पक्का करने के लिए ये उल्कापिंड है और जांच करनी होगी.

NASA ने क्या जानकारी दी?

NASA ने पक्का किया है कि क्यूरियोसिटी रोवर को गेल क्रेटर में कई लोहे-निकल में कई लोहे-निकल से उल्कापिंड मिले हैं. इनमें 2014 में मिला 1 मीटर चौड़ा लेबनान उल्कापिंड और 2023 में मिला काकाओ उल्कापिंड शामिल है. NASA ने कहा, यह थोड़ा अजीब है कि क्यूरियोसिटी रोवर को गेल क्रेटर में कई लोहे-निकल के उल्कापिंड नहीं मिले. खासकर इसलिए क्योंकि जेजेरो क्रेटर की उम्र गेल क्रेटर जितनी ही है.