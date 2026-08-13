/मंगल ग्रह पर मिला पृथ्वी के रत्नों का कनेक्शन! लेजर फायर करते ही सामने आया अरबों साल पुराना रहस्य

मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनों की तलाश में खोज चल रही है. इसी बीच कुछ ऐसा मिला है, जो हैरान कर देने वाला है. नासा के परसेवरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर में एक मामूली सा दिखने वाले चट्टान पर जैसे ही अपना हाई-टेक लेजर फायर किया, कुछ ऐसा दिखा कि वैज्ञानिक हैरान रह गए. चट्टान की परतों के नीचे छिपे खनिजों ने कुछ ऐसे सुराग सामने आए हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कीमती रत्नों की याद दिलाते हैं. इस एक खोज ने लाल ग्रह के अरबों साल पुराने उस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है, जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल था.
मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर की खोजबीन कर रहे नासा के परसेपरेंस रोवर ने जब एक चट्टान पर अपना शक्तिशाली लेजर फायर किया, तो उसके अंदर छिपे अनमोल रत्नों जैसे खनिजों का सुराग मिला. वैज्ञानिकों ने रोवर के SuperCam लेजर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इस चट्टान की जांच की थी. इसमें उन्हें असामान्य रूप से उच्च मात्रा में ऐसे खनिज मिले, जिनका संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले कीमती पत्थरों और रत्नों से होता है.
यह खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये खनिज उस जगह मिले हैं जहां इनके मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी. लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी की रिसर्चर्स टीम के मुताबिक इस जांच के दौरान चट्टानों में क्रोमियम-युक्त कोरंडम के साफ संकेत मिले हैं. कोरंडम वही खनिज है, जिससे पृथ्वी पर रूबी यानी माणिक और सफायर यानी नीलम जैसे बेस कीमती रत्न बनते हैं.
इस खोज से यह संकेत मिलता है कि मंगल ग्रह की भौगोलिक संरचना और इसका इतिहास पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल रहा होगा.
रिसर्चर्स के अनुसार, ये खनिज लाखों या अरबों साल पहले तब बने होंगे जब मंगल पर चट्टानों की दरारों से गर्म पानी बहता था. पृथ्वी पर भी ठीक ऐसे ही हालात में खूबसूरत क्रिस्टल और रत्न बनते हैं. यह खोज इस बात का एक और मजबूत सबूत है कि मंगल के परिदृश्य को आकार देने में कभी पानी ने बड़ी भूमिका निभाई थी.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से मंगल के प्राचीन वातावरण को समझने में मदद मिल सकती है. साथ ही यह जानने के भी नए रास्ते खुलेंगे कि क्या कभी लाल ग्रह पर सूक्ष्मजीवों के पलने या जीवित रहने लायक परिस्थितियां थीं या नहीं.
फिलहाल परसेवरेंस रोवर मंगल से ऐसे सैंपल्स खोज रहा है, जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाया जाएगा, जिससे उनकी विस्तृत जांच की जा सके.