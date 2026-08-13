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मंगल ग्रह पर मिला पृथ्वी के रत्नों का कनेक्शन! लेजर फायर करते ही सामने आया अरबों साल पुराना रहस्य

मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के परसेवरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर पर लेजर लाइट से कुछ ऐसा खोजा है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं. परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर एक चट्टान की जांच के दौरान रूबी और नीलम जैसे कीमती रत्नों वाले खनिज मिले हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:48 PM IST
मंगल ग्रह पर मिला पृथ्वी के रत्नों का कनेक्शन! लेजर फायर करते ही सामने आया अरबों साल पुराना रहस्य

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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