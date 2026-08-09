/मंगल ग्रह पर पैरों के पास वसंत, तो सिर पर जमा देने वाली ठंड! NASA के रोवर ने खोजा लाल ग्रह का सबसे अजीब सच

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. NASA के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर तापमान को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जो हैरान कर देने वाला है. अक्सर जब हम किसी ग्रह के तापमान की बात करते हैं, तो पूरे इलाके का एक जैसा मौसम दिमाग में आता है. हमारी पृथ्वी पर ऐसा ही होता है जमीन और आस-पास की हवा का तापमान करीब करीब एक समान रहता है . लेकिन मंगल ग्रह पर यह नियम पूरी तरह टूट जाता है. लाल ग्रह का वातावरण इतना अजीब और अनूठा है कि एक इंसान की लंबाई के दायरे में ही दो अलग-अलग मौसम होते हैं.
मंगल ग्रह पर एक ही समय में इंसान के शरीर के दो अलग-अलग हिस्से दो अलग-अलग मौसमों का अहसास कर सकते हैं. अगर कोई इंसान मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा पर दोपहर के समय खड़ा हो, तो उसके पैरों को वसंत जैसी गर्मी का अहसास होगा, जबकि उसके सिर को हाड़ कपाने वाली सर्दी महसूस होगी.
यह कोई भ्रम या अंदाजा नहीं है, बल्कि जजीरो क्रेटर में तैनात रोवर के MEDA उपकरण से लिए गए सटीक डेटा पर आधारित वैज्ञानिक रिसर्च है.
Journal of Geophysical Research के एक रिसर्च के मुताबिक, दोपहर के समय मंगल ग्रह की सतह और उससे मात्र 1.5 मीटर लगभग एक इंसान की लंबाई ऊपर की हवा के तापमान में 26 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर तक का बड़ा अंतर देखा गया.
जमीन के पास का तापमान जहां 20°C से 24°C तक पहुंच जाता है, वहीं ऊपर की हवा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे जमी रहती है. दोपहर के बाद जैसे-जैसे सूरज ढलता है, यह अंतर धीरे-धीरे कम होने लगता है.
पृथ्वी और मंगल के तापमान के बर्ताव में जमीन-आसमान का फर्क है-
पतला वायुमंडल
मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है. इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसें हैं.
हीट ट्रैपिंग की कमी
मंगल की चट्टानें और मिट्टी सूरज की किरणों को सोखकर जल्दी गर्म हो जाती हैं, लेकिन पतला वायुमंडल इस गर्मी को रोककर हवा में फैला नहीं पाता.
गर्मी का उड़ जाना
वायुमंडल में गैस के कण कम होने के कारण सतह की गर्मी तुरंत स्पेस में निकल जाती है, जिससे जमीन के ठीक ऊपर की हवा ठंडी ही बनी रहती है.
यह खोज सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं जरूरी है, बल्कि भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने और स्पेस सूट या रोवर डिजाइन करने के नजरिए से भी बहुत ही खास है.
रोवर के जो हिस्से जमीन के करीब होते हैं, उन्हें अत्यधिक गर्मी और जो ऊपर होते हैं, उन्हें कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ती है. इस तापमान के उतार-चढ़ाव से मशीनों को बचाना एक बड़ी चुनौती है. अगर भविष्य में कोई इंसान मंगल पर कदम रखता है, तो भले ही जमीन का तापमान 24°C सुहाना लगे, लेकिन बिना विशेष थर्मल सूट के वहां जीवित रहना संभव नहीं होगा क्योंकि हवा जमा देने वाली ठंडी रहेगी.