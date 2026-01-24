Advertisement
trendingNow13084609
Hindi Newsविज्ञानScience News: जिसे मरा हुआ ग्रह समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

Science News: जिसे 'मरा हुआ ग्रह' समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

Pluto Images: प्लूटो ग्रह की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है. इन तस्वीरों के बीत एक दिल जैसी आकृति नजर आती है. प्लूटों की ये तस्वीरें सालों पुरानी हैं लेकिन लोग इन्हें फिर से बहुत पसंद कर रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Science News: जिसे 'मरा हुआ ग्रह' समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

Solar System: न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान का प्लूटो तक पहुंचना विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. इस यान को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल का समय लगा और इसने करीब 5 अरब किमी की दूरी तय की. डॉ. कार्ली हॉवेट इस मिशन की मुख्य वैज्ञानिक हैं, बताती हैं कि, प्लूटो की ये तस्वीरें सिर्फ सुंदर फोटो नहीं बल्कि उस ग्रह का सबसे साफ नक्शा है. पहले लोग सोचते थे कि प्लूटो सिर्फ एक मरी और जमी हुई चट्टान है. लेकिन, इन तस्वीरों ने दिखाया कि प्लूटो की दुनिया बहुत ही अलग और सक्रिय है. 

कैसे ली गईं ये तस्वीरें?
प्लूटों की इन तस्वीरों के पीछे राल्फ (Ralph) नाम के एक खास रंगीन कैमरे का हाथ था जिसने इस छोटे ग्रह की बहुत ही साफ और सुंदर फोटो खींचीं. तस्वीरों में प्लूटो का एक बड़ा दिल के आकार का हिस्सा दिखता है जिसे वैज्ञानिक स्पुतनिक प्लानिटिया कहते हैं जो असल में एक विशाल ग्लेशियर है. डॉ. हॉवेट बताते हैं कि यह हिस्सा केवल 10 करोड़ साल पुराना है. 

यह भी पढ़ें: आज जहां रेगिस्तान-पहाड़ हैं, वहां कभी उठती थीं समुद्री लहरें...हिमालय से पहले ऐसा दिखता था एशिया

Add Zee News as a Preferred Source

राल्फ की तस्वीरों में क्या सामने आया?
राल्फ कैमरे ने प्लूटो के नीले आसमान की तस्वीरें दिखाईं जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. पहले लगता था कि प्लूटों के चारों ओर सिर्फ अंधेरा होगा लेकिन 2015 में जब यान उसके पास से गुजरा तो पता चला कि प्लूटो एक सुंदर नीली धुंध से घिरा हुआ है. धरती का आसमान नाइट्रोजन की वजह से नीला दिखता है लेकिन प्लूटो पर इसकी वजह थोलिन नाम के कण है. 

यह भी पढ़ें: एंड्रोमेडा गैलेक्सी का वो 'लापता तारा': न धमाका हुआ न रोशनी दिखी...चुपचाप बन गया ब्लैक होल

प्लूटो पर और क्या-क्या मिला?
प्लूटो का ज्यादातर हिस्सा जमी हुई नाइट्रोजन-मीथेन गैस से ढका है. लेकिन नई जांच में वहां पानी वाली बर्फ के टुकड़े भी मिले हैं जो सतह पर गहरे लाल रंग में दिखाई देते हैं. यह लाल रंग तब बनता है जब सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणें मीथेन से टकराती हैं. इससे एक खास पदार्थ बनता है जिसे वैज्ञानिक थोलिन कहते हैं. अब इस मिशन का पूरा डेटा धरती पर आ चुका है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

pluto images

Trending news

मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा