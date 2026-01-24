Science News: जिसे 'मरा हुआ ग्रह' समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

Solar System: न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान का प्लूटो तक पहुंचना विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. इस यान को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल का समय लगा और इसने करीब 5 अरब किमी की दूरी तय की. डॉ. कार्ली हॉवेट इस मिशन की मुख्य वैज्ञानिक हैं, बताती हैं कि, प्लूटो की ये तस्वीरें सिर्फ सुंदर फोटो नहीं बल्कि उस ग्रह का सबसे साफ नक्शा है. पहले लोग सोचते थे कि प्लूटो सिर्फ एक मरी और जमी हुई चट्टान है. लेकिन, इन तस्वीरों ने दिखाया कि प्लूटो की दुनिया बहुत ही अलग और सक्रिय है.

कैसे ली गईं ये तस्वीरें?

प्लूटों की इन तस्वीरों के पीछे राल्फ (Ralph) नाम के एक खास रंगीन कैमरे का हाथ था जिसने इस छोटे ग्रह की बहुत ही साफ और सुंदर फोटो खींचीं. तस्वीरों में प्लूटो का एक बड़ा दिल के आकार का हिस्सा दिखता है जिसे वैज्ञानिक स्पुतनिक प्लानिटिया कहते हैं जो असल में एक विशाल ग्लेशियर है. डॉ. हॉवेट बताते हैं कि यह हिस्सा केवल 10 करोड़ साल पुराना है.

राल्फ की तस्वीरों में क्या सामने आया?

राल्फ कैमरे ने प्लूटो के नीले आसमान की तस्वीरें दिखाईं जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. पहले लगता था कि प्लूटों के चारों ओर सिर्फ अंधेरा होगा लेकिन 2015 में जब यान उसके पास से गुजरा तो पता चला कि प्लूटो एक सुंदर नीली धुंध से घिरा हुआ है. धरती का आसमान नाइट्रोजन की वजह से नीला दिखता है लेकिन प्लूटो पर इसकी वजह थोलिन नाम के कण है.

प्लूटो पर और क्या-क्या मिला?

प्लूटो का ज्यादातर हिस्सा जमी हुई नाइट्रोजन-मीथेन गैस से ढका है. लेकिन नई जांच में वहां पानी वाली बर्फ के टुकड़े भी मिले हैं जो सतह पर गहरे लाल रंग में दिखाई देते हैं. यह लाल रंग तब बनता है जब सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणें मीथेन से टकराती हैं. इससे एक खास पदार्थ बनता है जिसे वैज्ञानिक थोलिन कहते हैं. अब इस मिशन का पूरा डेटा धरती पर आ चुका है.