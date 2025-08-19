दो छोटे CubeSat बताएंगे कैसे बदल रहा है हमारा Climate! पृथ्वी की जलवायु पर रखी जा रही है पैनी नजर

PREFIRE Mission: NASA ने अपने PREFIRE मिशन के तहत दो छोटे सैटेलाइट (जिसे क्यूबसैट भी कहते हैं) को धरती से निकलने वाली गर्मी को पता लगाने के लिए रखा है, आपको बता दें कि अब नासा के इस PREFIRE मिशन को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब दोनों सैटेलाइट सितंबर 2026 तक काम करते रहेंगे, यह दोनों पृथ्वी पर नजर बना कर रखेंगे और जल वाष्प और बादलों की गर्मी को मापेंगे जिससे वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी मिल पाएगी. इससे ही मौसम का अनुमान को सुधारने की कोशिश की जाएगी साथ ही तूफान और मौसम के बारे में सही और अधिक जानकारी मिल सकती है.

क्या है PREFIRE मिशन?

2024 में इस PREFIRE मिशन को लॉन्च किया गया था और इसका काम था कि यह धरती आर्कटिक और अंटार्कटिका से कितनी गर्मी को छोड़ रही है उसको मापता है. सूरज की गर्मी का अधिक हिस्सा भूमध्य रेखा के पास धरती सोख लेती है और फिर हवा, मौसम और समुद्र की लहरों से आर्कटिक और अंटार्कटिका तक यह गर्मी पहुंच जाती है लेकिन इस जगह पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है. ये रिजन भी इसी गर्मी के कुछ हिस्सों को वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं. अब धरती इस गर्मी को कितना सोखती है और इसका कितना हिस्सा आसमान में वापस भेजती है इन्हीं दोनों के बीच का अंतर ही हमारे ग्रह को तापमान पर सबसे ज्यादा असर डालता है जिसकी वजह से हमें मौसम और जलवायु में इतना बदलाव नजर आता है.

जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में बने स्पेक्ट्रोमीटर

नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में बने दो स्पेक्ट्रोमीटर इस मिशन में खास भूमिका निभा रहे हैं. यह स्पेक्ट्रोमीटर लाइट की वेव को मापने में मदद करते हैं और इसी से पता चल पाता है कि बादलों की डेंसिटी में क्या बदलाव आ रहे हैं और सतह पर बर्फ कैसे पिघल रही है. नासा के ब्रायन ड्रौइन ने बताते हैं कि PREFIRE सैटेलाइट से यह पता चला है कि जो किरणें अंतरिक्ष में जाती हैं वह एक तरह से दूसरी तरह की बर्फ से 5% तक अलग होती हैं.

PREFIRE मिशन के बारे में और जानकारी

PREFIRE मिशन को NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ही संभालती है और इस मिशन के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को बनाती है. इन सैटेलाइट से मिले डेटा की जांच विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय करता है और आपको बता दें कि इस मिशन के लिए जो क्यूबसैट बनाए गए हैं वो ब्लू कैन्यन टेक्नॉलजी से बनाए गए हैं. मई और जून 2024 में न्यूजीलैंड के रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से दोनों PREFIRE क्यूबसैट को लॉन्च किया गया था.