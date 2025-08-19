दो छोटे CubeSat बताएंगे कैसे बदल रहा है हमारा Climate! पृथ्वी की जलवायु पर रखी जा रही है पैनी नजर
Advertisement
trendingNow12887416
Hindi Newsविज्ञान

दो छोटे CubeSat बताएंगे कैसे बदल रहा है हमारा Climate! पृथ्वी की जलवायु पर रखी जा रही है पैनी नजर

Science News: नासा दो छोटे सैटेलाइट की मदद से धरती से निकलने वाली गर्मी को रिकॉर्ड कर रहा है. इस मिशन से नासा यह पता लगाने की कोशिश में है कि बादल, बर्फ और तुफान जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहा है, नासा को इस जानकारी से मौसम का बेहतर अनुमान लगाने और जलवायु में हो रहे बदलाव के बारे में पता चल पाएगा.  

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो छोटे CubeSat बताएंगे कैसे बदल रहा है हमारा Climate! पृथ्वी की जलवायु पर रखी जा रही है पैनी नजर

PREFIRE Mission: NASA ने अपने PREFIRE मिशन के तहत दो छोटे सैटेलाइट (जिसे क्यूबसैट भी कहते हैं) को धरती से निकलने वाली गर्मी को पता लगाने के लिए रखा है, आपको बता दें कि अब नासा के इस PREFIRE मिशन को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब दोनों सैटेलाइट सितंबर 2026 तक काम करते रहेंगे, यह दोनों पृथ्वी पर नजर बना कर रखेंगे और जल वाष्प और बादलों की गर्मी को मापेंगे जिससे वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी मिल पाएगी. इससे ही मौसम का अनुमान को सुधारने की कोशिश की जाएगी साथ ही तूफान और मौसम के बारे में सही और अधिक जानकारी मिल सकती है. 

क्या है PREFIRE मिशन?
2024 में इस PREFIRE मिशन को लॉन्च किया गया था और इसका काम था कि यह धरती आर्कटिक और अंटार्कटिका से कितनी गर्मी को छोड़ रही है उसको मापता है. सूरज की गर्मी का अधिक हिस्सा भूमध्य रेखा के पास धरती सोख लेती है और फिर हवा, मौसम और समुद्र की लहरों से आर्कटिक और अंटार्कटिका तक यह गर्मी पहुंच जाती है लेकिन इस जगह पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है. ये रिजन भी इसी गर्मी के कुछ हिस्सों को वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं. अब धरती इस गर्मी को कितना सोखती है और इसका कितना हिस्सा आसमान में वापस भेजती है इन्हीं दोनों के बीच का अंतर ही हमारे ग्रह को तापमान पर सबसे ज्यादा असर डालता है जिसकी वजह से हमें मौसम और जलवायु में इतना बदलाव नजर आता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा! सौर मंडल में लगातार छोटा होता जा रहा है Mercury

जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में बने स्पेक्ट्रोमीटर 
नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में बने दो स्पेक्ट्रोमीटर इस मिशन में खास भूमिका निभा रहे हैं. यह स्पेक्ट्रोमीटर लाइट की वेव को मापने में मदद करते हैं और इसी से पता चल पाता है कि बादलों की डेंसिटी में क्या बदलाव आ रहे हैं और सतह पर बर्फ कैसे पिघल रही है. नासा के ब्रायन ड्रौइन ने बताते हैं कि PREFIRE सैटेलाइट से यह पता चला है कि जो किरणें अंतरिक्ष में जाती हैं वह एक तरह से दूसरी तरह की बर्फ से 5% तक अलग होती हैं. 

PREFIRE मिशन के बारे में और जानकारी
PREFIRE मिशन को NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ही संभालती है और इस मिशन के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को बनाती है. इन सैटेलाइट से मिले डेटा की जांच विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय  करता है और आपको बता दें कि इस मिशन के लिए जो क्यूबसैट बनाए गए हैं वो ब्लू कैन्यन टेक्नॉलजी से बनाए गए हैं. मई और जून 2024 में न्यूजीलैंड के रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से दोनों PREFIRE क्यूबसैट को लॉन्च किया गया था.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

prefire mission2 cubesats

Trending news

M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
Mumbai rains
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;