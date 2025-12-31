Advertisement
Hindi Newsविज्ञानमंगल की छाती पर छेद पर कर रहे थे वैज्ञानिक, फिर जो हुआ देखकर अटक गईं सांसें

मंगल की छाती पर छेद पर कर रहे थे वैज्ञानिक, फिर जो हुआ देखकर अटक गईं सांसें

NASA Rover Drill Stuck On Mars: मंगल ग्रह पर हाल ही में चट्टानों की जांच करते समय NASA के रोवर के ड्रिल का एक हिस्सा चट्टान में अटक गया. इसको लेकर वैज्ञानिकों में चिंता पैदा हो गई थी.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 31, 2025, 10:01 PM IST
Science News: हाल ही में NASA की ओर से मंगल ग्रह से 212 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है. बता दें कि NASA का रोवर मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर की खोज कर रहा है. इस दौरान चट्टानों की जांच करते समय इसके ड्रिल का एक हिस्सा चट्टान में अटक गया. धरती पर मौजूद वैज्ञानिक इस स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति पर आ गए और इस ड्रिल को निकालने के तरीके सोचने लगे. इस मुसीबत के चलते परसेवरेंस को एक कीमती टूल खोना पड़ सकता था. इससे चट्टान के सैंपल निकालने का रास्ता भी बंद हो जाता, लेकिन इंजीनियरों के अद्भुत कारनामे ने इसे बाहर निकालने में सफलता हासिल की.   

कैसे निकाला गया ड्रिल बिट? 

न्यूज वेबसाइट 'मैशबल' के साथ बातचीत में NASA के एक प्रवक्ता ने बताया,' टीम हाल ही में लिए गए नमूने के दौरान ड्रिल के एक हिस्से को निकालने पर काम कर रही थी, जिसे मंगलवार देर रात तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया.' उन्होंने बताया कि रोवर को ऐसी स्थिति के लिए ही डिजाइन किया गया था कि अगर ड्रिल बिट खो भी जाए तो उसके पास बाकी दूसरे बिट भी मौजूद थे. NASA की ओर से यह खुलासा नहीं किया गया कि रोवर मंगल ग्रह की चट्टान से ड्रिल बिट कैसे निकाल पाया. 

जेजेरो क्रेटर क्या है? 

बता दें कि जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि कभी यहां एक नदी बहती थी और एक डेल्टा बनाती थी. माना जाता है कि यह क्रेटर 4.6 अरब साल पहले किसी टक्कर के बाद बना था. मंगल ग्रह के इस इलाके में विच हेजल हिल नाम के एक इलाके में परतदार चट्टानें हैं जिनमें हल्की और गहरी पट्टियां बारी-बारी से दिखाई देती हैं. 

वैज्ञानिकों का मिशन 

इस महीने की शुरुआत में रोवर ने छोटे-छोटे चट्टानों के टुकड़ों से भरी हल्की रंग की लेयर्स में खुदाई की. हाल ही में जब वह गहरी परतों की जांच कर रहा था तब भेजी गई तस्वीरों से पता चला कि ड्रिल मशीन अटक गई है. NASA का मानना ​​है कि यह घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई थी. परसेवरेंस मंगल ग्रह से सैंपल इकट्ठा कर रहा है और एक ट्यूब को मिट्टी और चट्टानों से भर रहा है. NASA इन नमूनों को एक वापसी मिशन के तहत धरती पर वापस लाने की योजना बना रहा है. इसे साल 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, हालांकि हाई कॉस्ट के कारण उसकी मूल योजना लगभग विफल हो गई और अब वह सैंपल को धरती पर लाने के अन्य तरीकों की तलाश कर रहा है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

