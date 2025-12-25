Advertisement
धरती के घूमने से पैदा हुई बिजली, जमीन के नीचे लैब में हुआ कमाल; वैज्ञानिक खोज की ये बटन 24 घंटे रोशन रखेगी दुनिया!

धरती के घूमने से पैदा हुई बिजली, जमीन के नीचे लैब में हुआ कमाल; वैज्ञानिक खोज की ये बटन 24 घंटे रोशन रखेगी दुनिया!

Electricity From Earth: अमेरिका के वैज्ञानिकों ने छोटा सा उपकरण बनाया है. ये धरती के घूमने से ही बिजली पैदा करता हुआ नजर आया है. यह प्रयोग अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है. इससे बहुत कम बिजली मिली है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह तकनीक आगे बढ़ी तो बिना ईंधन के लगातार ऊर्जा पाने का रास्ता खुल सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:59 PM IST
धरती के घूमने से पैदा हुई बिजली, जमीन के नीचे लैब में हुआ कमाल; वैज्ञानिक खोज की ये बटन 24 घंटे रोशन रखेगी दुनिया!

Electricity From Earth: रिसर्च की अगुवाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर एफ. चाइबा कर रहे थे. वह अंतरिक्ष और बिजली-चुंबक से जुड़े विषयों पर काम करते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है. यह धरती के अंदर पिघले धातु के घूमने से बनता है. जब धरती घूमती है तो यह चुंबकीय फील्ड अंतरिक्ष में लगभग अपनी जगह पर बनी रहती है. ऐसे में धरती से जुड़ी कोई भी चीज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार घूमती रहती है. सिद्धांत के तौर पर इससे बिजली पैदा हो सकती है. हालांकि पहले माना जाता था कि यह बिजली तुरंत खत्म हो जाएगी.

बता दें कि यह रिसर्च अमेरिका के न्यू जर्सी में की गई है. इसमें नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के वैज्ञानिक भी शामिल थे. यह अध्ययन मशहूर साइंस जर्नल Physical Review Research में छपा है. इस प्रयोग ने साइंस की दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी है.

पुरानी सोच में निकला नया रास्ता
अब तक साइंस में यह माना जाता था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हिलते हैं. वे खुद ही ऐसा असर पैदा कर देते हैं. जिससे बिजली बननी बंद हो जाती है. वैज्ञानिकों ने इसमें एक रास्ता निकाला. उन्होंने बताया कि अगर खास आकार और खास मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए तो यह असर पूरी तरह खत्म नहीं होता है. उनका फोकस एक ऐसे खोल जैसे ढांचे पर था जो मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ सके लेकिन खुद बिजली को ठीक से बहने न दे.

बता दें कि इसको परखने के लिए वैज्ञानिकों ने करीब एक फुट लंबा खोखला सिलेंडर बनाया. यह सिलेंडर मैंगनीज जिंक फेराइट नाम के पदार्थ से बनाया गया था. यह एक तरह की सिरेमिक है, जो चुंबकीय फील्ड को रास्ता देती है लेकिन बिजली बहुत कम चलने देती है. इस सिलेंडर को उत्तर-दक्षिण दिशा में रखा गया है. इसे करीब 57 डिग्री के एंगल पर झुकाया गया. यह एंगल इसलिए चुना गया ताकि यह धरती के घूमने और चुंबकीय फील्ड दोनों के हिसाब से सही दिशा में रहे.

इसके बाद सिलेंडर के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगाए गए थे. जिससे वोल्टेज मापा जा सके. जैसे-जैसे धरती घूमती रही इस उपकरण में बहुत कम लेकिन लगातार वोल्टेज मिला. यह वोल्टेज माइक्रोवोल्ट में था यानी बहुत ही छोटा था. जब वैज्ञानिकों ने उपकरण को 180 डिग्री घुमाया, तो वोल्टेज की दिशा उलट गई, जैसा पहले से अंदाजा लगाया गया था. 90 और 270 डिग्री पर वोल्टेज लगभग खत्म हो गया. जब इसी पदार्थ का ठोस सिलेंडर बनाया गया जिसमें खोखलापन नहीं था तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं मिला. इससे साफ हुआ कि आकार और बनावट बहुत अहम है.

इस पूरे प्रयोग की जड़ में एक नियम है जिसे लॉरेंज फोर्स कहा जाता है. जब कोई चालक चीज चुंबकीय फील्ड में चलती है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल पड़ता है और बिजली बन सकती है. आमतौर पर यह असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. एक सेकंड के अरबवें हिस्से से भी कम समय में लेकिन इस नए डिजाइन में यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें धरती की घूमने की ऊर्जा का बहुत ही छोटा हिस्सा बिजली में बदला गया. इससे धरती की गति पर कोई असर नहीं पड़ता है.

शोर से दूर की गई जांच
वोल्टेज बहुत ही कम था इसलिए माप लेने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अंडरग्राउंड कमरे में प्रयोग किया था. जहां बिजली का शोर बहुत कम था. बाद में इसे एक रिहायशी इलाके में भी दोहराया गया था. वहां डेटा थोड़ा गड़बड़ था लेकिन लगभग नतीजे वही रहे थे. तापमान के फर्क से पैदा होने वाली बिजली जिसे सीबेक इफेक्ट कहते हैं, उसे भी ध्यान में रखा गया. दोनों सिरों का तापमान लगातार मापा गया और उस असर को अलग कर दिया गया.

कितनी बिजली बनी
इस उपकरण से बहुत ही कम करंट निकला सिर्फ नैनोएम्पियर में  ही था. इतनी बिजली रोजमर्रा के किसी भी उपकरण के काम की नहीं है. फिर भी वैज्ञानिकों के लिए यह नतीजा अहम है क्योंकि इससे एक नया रास्ता खुलता है.

हालांकि वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि यह अभी शुरुआती कदम है. कुछ वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं हैं. इस पर बहस चल रही है. अगर आगे चलकर यह तकनीक सही साबित होती है और इसे बड़ा बनाया जा सका, तो इससे ऐसे सेंसर या उपकरण चलाए जा सकते हैं. जिन्हें कभी ईंधन या बैटरी बदलने की जरूरत न पड़े. वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ऐसे कई छोटे उपकरण जोड़कर ज्यादा वोल्टेज पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से दिखा बर्फ का इंसान! नासा की सैटेलाइट तस्वीर ने खोला छिपा रहस्य, 22 किलोमीटर में फैला है ये अजूबा

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Electricity From Earth

