चांद को फाड़ देने का प्लान... NASA का पागलपन! अमेरिका का 'डरावना प्रोजेक्ट' जिससे खत्म हो जाती दुनिया; रशिया भी...

Project A119: अमेरिका ने 1950 के दशक में चांद पर हाइड्रोजन बम गिराने की खतरनाक योजना बनाई थी, और इस प्रोजेक्ट का नाम Project A119 रखा था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:07 AM IST
Project A119: आज के समय में दुनिया चांद पर जानें और वहां बसने के मिशन पर काम कर रही है, पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका चांद को उड़ाने की योजना बना ली थी, ये सुनने में थोड़ा भयानक और फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन ये बिलकुल असली प्लान में से एक था

Sputnik-1 सैटलाइट 
कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका और सोवियत संघ (रूस) का 1950 के दशक में एक दुसरे से स्पेस रेस चल रहा था. दोनों देश चाहते थे कि सबसे पहले वही अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें. इसी दौरान 1957 में सोवियत संघ ने Sputnik-1 नाम का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था. यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था.

Project A119
इसके बाद अमेरिका को लगा कि कहीं रूस चांद पर सबसे पहले अपना झंडा न गाड़ दे. इसी डर से अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों और वायुसेना ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई थी. उस खतरनाक प्लान का नाम था Project A119. इस योजना के तहत अमेरिका चांद पर एक हाइड्रोजन बम गिराना चाहता था. यह बम परमाणु बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है.

अमेरिका की सोच थी कि बम फटने के बाद चांद पर एक बहुत बड़ा धमाका और रोशनी होगी, जिसे पृथ्वी पर हर इंसान देख सकेगा. इससे दुनिया को साफ संदेश मिल जाता कि अमेरिका सबसे ताकतवर है और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता है.

इस प्लान को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक लेनर्ड राइफल और उनकी टीम ने मई 1958 से जनवरी 1959 तक रिपोर्ट बनाई थी. बम को चांद की उस लाइन पर फोड़ने का प्लान था, जहां रोशनी और अंधेरे का हिस्सा मिलता है. इसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं. वहां धमाका सबसे ज्यादा चमक पैदा करता है.

मिशन को गुप्त ही छोड़ दिया गया
लेकिन फिर इस खतरनाक योजना पर रोक लगा दिया गया था.अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि अगर बम फटने के बाद चांद के छोटे-छोटे टुकड़े पृथ्वी की ओर आ गए, तो इसका असर इंसानों और प्रकृति पर बेहद बुरा पड़ सकता था. इसी वजह से इस मिशन को गुप्त ही छोड़ दिया गया और कभी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया था.

