/खिलाड़ियों की एक किक और फुटबॉल पहुंचेगी स्पेस! FIFA 2026 के बीच नासा ने किया चौंकाने वाला ऐलान

NASA FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में चल रहा है. इसी बीच अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा ने बड़ा ऐलान कर दिया है. फीफा वर्ल्ड कप के बीच में नासा ने USA को मोटिवेट करने के लिए एक यह अनोखा ऐलान किया है. नासा के चीफ जेरेड इसाकमैन ने कहा है कि अगर अमेरिकी मेंस फुटबॉल टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीतती है, तो नासा एक फुटबॉल को चांद पर भेजेगा.
एक इवेंट के दौरान नासा के मून बेस प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हुए इसाकमैन ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि यह हमारी तरफ से टीम USA को एक चैलेंज है. अपना काम पूरा करो और वर्ल्ड कप जीतो, हम फुटबॉल को चांद पर पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि उम्मीद है इससे खिलाड़ियों को थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा.
नासा के मून बेस प्रोग्राम के मैनेजर कार्लोस गार्सिया-गैलन के अनुसार, अगर अमेरिकी टीम चैंपियन बनती है, तो इस फुटबॉल को नासा के एक अगले मून मिशन में भेजेगा, जो अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण लेकर चांद पर जाने वाला है.
कार्लोस ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फुटबॉल का वजन काफी कम होता है, इसलिए इसे स्पेसक्राफ्ट में ले जाने के लिए जगह खोजना टीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. लेकिन खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप जीतने की राह काफी मुश्किल है. अब सब कुछ अमेरिकी टीम के ऊपर है, उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं.
नासा का यह आइडिया इतिहास के एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा हुआ है. साल 1971 में अपोलो 14 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड अपने साथ छिपाकर एक गोल्फ क्लब और दो गोल्फ बॉल चांद पर ले गए थे, जहां उन्होंने बकायदा गोल्फ शॉट्स खेले थे. नासा चीफ के मुताबिक हम इस बार एलन शेफर्ड से भी एक कदम आगे निकलने की तैयारी में हैं.
यह पहली बार नहीं है जब नासा फुटबॉल को लेकर उत्साहित है. इससे पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फीफा की फुटबॉल भेजी जा चुकी है, जहां अंतरिक्ष यात्री ऑर्बिट में रहते हुए वर्ल्ड कप मैचों का आनंद लेते हैं.