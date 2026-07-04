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खिलाड़ियों की एक किक और फुटबॉल पहुंचेगी स्पेस! FIFA 2026 के बीच नासा ने किया चौंकाने वाला ऐलान

NASA Football to Moon: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अमेरिकी फुटबॉल टीम को अनोखा चैलेंज दिया है. नासा का ऐलान है कि अगर टीम यूएसए चैंपियन बनती है, तो वे एक फुटबॉल को चांद पर भेजेंगे, जो खेल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:21 PM IST
खिलाड़ियों की एक किक और फुटबॉल पहुंचेगी स्पेस! FIFA 2026 के बीच नासा ने किया चौंकाने वाला ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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