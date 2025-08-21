Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती

Science News in Hindi: NASA के साइकी मिशन ने अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह यान Psyche Asteroid की अपनी आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर चुका है. इसी दौरान, इसने लगभग 290 मिलियन किमी की दूरी से धरती और चंद्रमा की तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में धरती और चंद्रमा सिर्फ एक चमकते हुए डॉट की तरह दिख रहा है. इन तस्वीरों को अंतरिक्ष यान के कैमरों की जांच के दौरान ली गई जिससे यह साल 2029 में अपने लक्ष्य Psyche Asteroid पर पहुंचन से पहले ठीक से काम करे.

कब ली तस्वीरें?

साइकी अंतरिक्ष यान ने 20 और 23 जुलाई को अपने कैमरों से पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें लीं. इन कैमरों में खास लेंस और फिल्टर लगे हुए थे. तस्वीरों को कई सेकंड के एक्सपोजर पर लिया गया. यह सिर्फ एक फोटो लेना का मौका नहीं बल्कि एक तरह का परीक्षण था. इससे यह सुनिश्चित था किया जाना था कि यान के कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं.

क्या जानकारी देगा Psyche?

साइकी जैसे अंतरिक्ष यान पर लगे कैमरे ग्रहों के लाल रंग और उनकी बनावट के बारे में बताते हैं. इससे वैज्ञानिकों को उनकी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है. इंजीनियरों ने अपने कैमरों को पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों पर परखा. साइकी यान से मिले डाटा की तुलना पुराने मिशन के डाटा से की गई जिससे पता चला कि यान के डिवाइस कितने सटीक और स्थिर हैं.

क्या-क्या किया गया परीक्षण?

इन हाल की जांचों में यान के मैग्नेटोमीटर, गामा-रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का भी सफलतापूर्व परीक्षण किया गया. NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में मिशन के मैनेजर बॉब मेस ने कहा, हम तैयार हैं और काम भी ठीक से चल रहा है. इसके बाद Psyche को 2026 में मंगल के पास से गुजरना है और तब तक यह 2 बार सूरज का चक्कर लगा चुका होगा और 1.6 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेगा.

