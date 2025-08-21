Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती
Advertisement
trendingNow12890521
Hindi Newsविज्ञान

Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती

NASA Mission: नासा के साइकी मिशन ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस मिशन ने बहुत ही दूर से धरती की तस्वीर ली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती

Science News in Hindi: NASA के साइकी मिशन ने अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह यान Psyche Asteroid की अपनी आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर चुका है. इसी दौरान, इसने लगभग 290 मिलियन किमी की दूरी से धरती और चंद्रमा की तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में धरती और चंद्रमा सिर्फ एक चमकते हुए डॉट की तरह दिख रहा है. इन तस्वीरों को अंतरिक्ष यान के कैमरों की जांच के दौरान ली गई जिससे यह साल 2029 में अपने लक्ष्य Psyche Asteroid पर पहुंचन से पहले ठीक से काम करे.

कब ली तस्वीरें?
साइकी अंतरिक्ष यान ने 20 और 23 जुलाई को अपने कैमरों से पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें लीं. इन कैमरों में खास लेंस और फिल्टर लगे हुए थे. तस्वीरों को कई सेकंड के एक्सपोजर पर लिया गया. यह सिर्फ एक फोटो लेना का मौका नहीं बल्कि एक तरह का परीक्षण था. इससे यह सुनिश्चित था किया जाना था कि यान के कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. 

यह भी पढ़ें: NASA: James Webb Telescope की एक और बड़ी खोज, मिल गया Uranus का छिपा हुआ चांद

क्या जानकारी देगा Psyche?
साइकी जैसे अंतरिक्ष यान पर लगे कैमरे ग्रहों के लाल रंग और उनकी बनावट के बारे में बताते हैं. इससे वैज्ञानिकों को उनकी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है. इंजीनियरों ने अपने कैमरों को पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों पर परखा. साइकी यान से मिले डाटा की तुलना पुराने मिशन के डाटा से की गई जिससे पता चला कि यान के डिवाइस कितने सटीक और स्थिर हैं.

क्या-क्या किया गया परीक्षण?
इन हाल की जांचों में यान के मैग्नेटोमीटर, गामा-रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का भी सफलतापूर्व परीक्षण किया गया. NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में मिशन के मैनेजर बॉब मेस ने कहा, हम तैयार हैं और काम भी ठीक से चल रहा है. इसके बाद Psyche को 2026 में मंगल के पास से गुजरना है और तब तक यह 2 बार सूरज का चक्कर लगा चुका होगा और 1.6 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेगा. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की चेतावनी! धरती पर आने वाली है 25 करोड़ साल पहले जैसी तबाही, फिर होगा Mass Extinction जैसा...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa psyche probe

Trending news

नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली, परिणाम
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली, परिणाम
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
;