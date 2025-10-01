Psyche: 35 करोड़ किमी दूर से NASA का आखिरी लेजर मैसेज, 267 MBPS की स्पीड से डाटा किया ट्रांसफर

NASA PSYCHE Mission: NASA के साइकी अंतरिक्ष यान ने 35 करोड़ किमी की दूरी से अपना आखिरी लेजर सिग्नल भेजा है. अंतरिक्ष में संचार के मामले में यह एक बड़ी सफलता है. यह लेजर संदेश दिसंबर 2024 में भेजा गया था जब यान 49.4 करोड़ किमी दूर था. यह दूरी धरती और मंगल के बीच की औसत दूरी से दोगुना है. Psyche एक खास अंतरिक्ष चट्टान का अध्ययन करने के लिए Asteroid Belt की तरफ जा रहा है. इसे मेटल से भरपूर एस्टेरॉयड 16 साइकी की जांच का काम सौंपा गया है. यह क्षुद्रग्रह ग्रहों के बीच बनने का बचा हुआ हिस्सा है.

कैसे भेजता है सिग्नल?

अब से PSYCHE धरती पर जानकारी भेजने के लिए रेडियो संचार का इस्तेमाल करेगा. NASA के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने कहा, NASA अमेरिका को ममंगल की तरफ बढ़ा रहा है और लेजर संचार की ये नई तकनीकें हमें मंगल की सतह से हाई-डेफिनिशन वीडियो और जरूरी जानकारी तेजी से भेजने के एक कदम और करीब ले आई हैं.

रेडियो संचार और लेजर सिग्नल क्या होत हैं?

Laser Signal और Radio Broadcast एक-दूसरे से काफी अलग हैं. NASA अपनी अंतरिक्ष की योजनाओं को आगे बढ़ाने और चांद और मंगल से भी दूर पहुंचने के लिए अच्छी तकनीकों पर काम कर रहा है. रेडियो संचार भरोसेमंद लेकिन धीमे होते हैं. DSOC ने अब तकर धरती पर बने अपने ग्राउंड सेंटरों तक 13.6 TB डाटा भेजा है. DSOC ने पहली बार 305 लाख किमी की दूरी से 267 MBPS की तेज रफ्तार पर एक Ultra High Definition वीडियो भी भेजा है.

क्या इस तकनीक का इस्तेमाल आगे होगा?

अमेरिकन स्पेस एजेंसी NASA के वैज्ञानिकों का कहना है कि DCOC तकनीक बहुत कारगर है. यह अंतरक्ष में सबसे दूर की जगहों से भी बहुत सारा डाटा भेज सकती है. इसे लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी NASA उम्मीद लगा रहा है कि वह भविष्य में अपने मंगल मिशनों में इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा.