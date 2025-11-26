मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर झील का रहस्य सुलझा! NASA के रडार अध्ययन ने बताया, बर्फ के नीचे तरल पानी नहीं, बल्कि ये चीज है

NASA radar study: मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर सबसे बड़ी उम्मीद उसके दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर जमी बर्फ के नीचे पानी की एक विशाल झील मिलने की थी. पिछले कुछ सालों में रडार डेटा ने बर्फ के नीचे तरल (Liquid) पानी होने के संकेत दिए थे. हालांकि इस रिपोर्ट में नासा (NASA) के नए रडार अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि यह रहस्य सुलझ गया है, और यह खोज उतनी रोमांचक नहीं है जितनी पहले मानी जा रही थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के नीचे शायद पानी नहीं है, बल्कि कोई और चीज है जो रडार को भ्रमित कर रही थी.

झील मिलने की शुरुआती उम्मीद

मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे 'मार्स एक्सप्रेस' ऑर्बिटर के MARSIS रडार ने सबसे पहले इस रहस्य को जन्म दिया था. इस रडार ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ के नीचे से बहुत मजबूत सिग्नल दिए थे. वैज्ञानिकों ने इन मजबूत सिग्नलों की व्याख्या ऐसे की थी जैसे बर्फ के नीचे एक बड़ी, खारे पानी की (Salty Water) तरल झील मौजूद है.

नया अध्ययन हुआ और रहस्य पर संदेह

नासा के वैज्ञानिकों ने अब नए रडार डेटा और मंगल ग्रह के वातावरण के गहन अध्ययन के आधार पर पुरानी धारणा को चुनौती दी है. नए शोध के मुताबिक, मंगल का दक्षिणी ध्रुव जितना ठंडा है, उस हिसाब से वहां इतनी बड़ी मात्रा में तरल पानी, यहां तक कि बहुत खारा पानी भी, स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता.

पानी नहीं, बल्कि ये चीजें दे रहीं थीं सिग्नल

वैज्ञानिकों ने पाया कि रडार से मिलने वाले मजबूत परावर्तन (Reflections) का कारण तरल पानी नहीं है. इसके बजाय, यह परावर्तन बर्फ के नीचे मौजूद किसी अन्य चीज के कारण हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये या तो अत्यधिक नमक वाली जमी हुई मिट्टी (Salty Clay) की परतें हैं, या फिर बर्फ के नीचे दबी हुई कोई विशेष प्रकार की चट्टानें (Rock Formations) हैं, जिनमें लोहा (Iron) या नमक ज्यादा है, जो रडार को पानी जैसा संकेत दे रही थीं.

मंगल पर जीवन की उम्मीद को झटका

यदि यह नई खोज सही साबित होती है तो मंगल ग्रह पर बड़े और स्थायी पानी के भंडार की आशा को बड़ा झटका लगेगा. वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सतह के नीचे बड़ा जलाशय नहीं है, तो जीवन (Life) के पनपने की संभावना भी कम हो जाती है. अब तरल पानी बहुत ही छोटी मात्रा में और अस्थिर (Unstable) रूप में ही होने की संभावना है.

बर्फ की चादर का भूगोल समझने में मदद

भले ही यह तरल पानी की झील न हो, लेकिन इस नए अध्ययन से वैज्ञानिकों को मंगल के दक्षिणी ध्रुव की बर्फ की चादर की संरचना (Structure) और उसके नीचे मौजूद भूवैज्ञानिक परतों (Geological Layers) को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. यह शोध भविष्य के मंगल मिशनों के लिए दिशा तय करने में सहायक होगा.