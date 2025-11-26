Advertisement
trendingNow13019312
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर झील का रहस्य सुलझा! NASA के रडार अध्ययन ने बताया, बर्फ के नीचे तरल पानी नहीं, बल्कि ये चीज है

Mars south pole lake: मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे एक झील मिलने की खबर आई थी. अब नासा ने एक नया अध्ययन किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां तरल पानी नहीं है. दरअसल, रडार को जो मजबूत सिग्नल मिल रहे थे, वह शायद नमक वाली जमी हुई मिट्टी या कुछ खास चट्टानों की वजह से थे. यह नई खोज मंगल पर जीवन की बड़ी उम्मीदों को कम कर सकती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर झील का रहस्य सुलझा! NASA के रडार अध्ययन ने बताया, बर्फ के नीचे तरल पानी नहीं, बल्कि ये चीज है

NASA radar study: मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर सबसे बड़ी उम्मीद उसके दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर जमी बर्फ के नीचे पानी की एक विशाल झील मिलने की थी. पिछले कुछ सालों में रडार डेटा ने बर्फ के नीचे तरल (Liquid) पानी होने के संकेत दिए थे. हालांकि इस रिपोर्ट में नासा (NASA) के नए रडार अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि यह रहस्य सुलझ गया है, और यह खोज उतनी रोमांचक नहीं है जितनी पहले मानी जा रही थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के नीचे शायद पानी नहीं है, बल्कि कोई और चीज है जो रडार को भ्रमित कर रही थी.

झील मिलने की शुरुआती उम्मीद
मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे 'मार्स एक्सप्रेस' ऑर्बिटर के MARSIS रडार ने सबसे पहले इस रहस्य को जन्म दिया था. इस रडार ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ के नीचे से बहुत मजबूत सिग्नल दिए थे. वैज्ञानिकों ने इन मजबूत सिग्नलों की व्याख्या ऐसे की थी जैसे बर्फ के नीचे एक बड़ी, खारे पानी की (Salty Water) तरल झील मौजूद है.

नया अध्ययन हुआ और रहस्य पर संदेह
नासा के वैज्ञानिकों ने अब नए रडार डेटा और मंगल ग्रह के वातावरण के गहन अध्ययन के आधार पर पुरानी धारणा को चुनौती दी है. नए शोध के मुताबिक, मंगल का दक्षिणी ध्रुव जितना ठंडा है, उस हिसाब से वहां इतनी बड़ी मात्रा में तरल पानी, यहां तक कि बहुत खारा पानी भी, स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

पानी नहीं, बल्कि ये चीजें दे रहीं थीं सिग्नल
वैज्ञानिकों ने पाया कि रडार से मिलने वाले मजबूत परावर्तन (Reflections) का कारण तरल पानी नहीं है. इसके बजाय, यह परावर्तन बर्फ के नीचे मौजूद किसी अन्य चीज के कारण हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये या तो अत्यधिक नमक वाली जमी हुई मिट्टी (Salty Clay) की परतें हैं, या फिर बर्फ के नीचे दबी हुई कोई विशेष प्रकार की चट्टानें (Rock Formations) हैं, जिनमें लोहा (Iron) या नमक ज्यादा है, जो रडार को पानी जैसा संकेत दे रही थीं.

मंगल पर जीवन की उम्मीद को झटका
यदि यह नई खोज सही साबित होती है तो मंगल ग्रह पर बड़े और स्थायी पानी के भंडार की आशा को बड़ा झटका लगेगा. वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सतह के नीचे बड़ा जलाशय नहीं है, तो जीवन (Life) के पनपने की संभावना भी कम हो जाती है. अब तरल पानी बहुत ही छोटी मात्रा में और अस्थिर (Unstable) रूप में ही होने की संभावना है.

बर्फ की चादर का भूगोल समझने में मदद
भले ही यह तरल पानी की झील न हो, लेकिन इस नए अध्ययन से वैज्ञानिकों को मंगल के दक्षिणी ध्रुव की बर्फ की चादर की संरचना (Structure) और उसके नीचे मौजूद भूवैज्ञानिक परतों (Geological Layers) को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. यह शोध भविष्य के मंगल मिशनों के लिए दिशा तय करने में सहायक होगा.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Mars south pole lakeNASA radar studyScience News

Trending news

चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद