फिर आगे खिसका नासा का आर्टेमिस मून मिशन, इस बार हुआ ये बड़ा बदलाव; 2028 तक चांद पर पहुंचेंगे अंतरिक्ष यात्री

NASA Artemis Moon Program: स्पेस एजेंसी NASA ने अपने आर्टेमिस मून मिशन में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है. हाल के कुछ सालों में कई बार इस मिशन में देरी हो चुकी है. इस नए प्रोग्राम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि US साल 2028 तक चांद की सतह पर वापस लौट सके. वहीं आर्टेमिस 3 मिशन में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बाद NASA ने लैंडिंग से पहले एक नया स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेस्ट जोड़ा है, ताकि लॉन्च की स्पीड को बढ़ाया जा सके.

लास्ट मून लैंडिंग से पहले टेस्ट मिशन होगा

NASA के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमान ने कहा कि यह टारगेट बदलने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी अपने फ्लाइट कार्यक्रम में कुछ बदलने जा रही है. इसमें लास्ट मून लैंडिंग से पहले एक टेस्ट मिशन होगा, ताकि लॉन्चिंग प्रोसेस में सुधार हो सके. इस रणनीतिक बदलाव को आर्टेमिस-2 अभियान में लगातार हो रही देरी के बीच आया है. बता दें कि इसे इस साल फरवरी 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, हालांकि अब इसे अप्रैल से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 38 साल से धरती को अंतरिक्ष से कौन भेज रहा रहस्यमयी सिग्नल? हर 22 मिनट में सुनाई देता है धमाका, क्या बोले वैज्ञानिक?

Add Zee News as a Preferred Source

2 मिशन होंगे लॉन्च

NASA के इस स्पेस मिशन में बदलाव का साफ अर्थ है कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजने वाला आर्टेमिस-3 अब कम से कम एक मून लैंडर के साथ धरती के लो ऑर्बिट में डॉकिंग के एक अलग टेस्टिंग टारगेट पर फोकस्ड होगा. अगला चरण आर्टेमिस-4 साल 2028 की शुरुआत में चांद पर उतरने का टारगेट रखेगा. इसको लेकर आइजैकमान का कहना है कि उन्हें जल्द ही इस मिशन के बाद उसी साल दूसरे मिशन के पूरे होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- क्या जर्मनी में मिल गई 'टाइम मशीन' वाली सुरंग? हजारों साल पुरानी कब्रों के नीचे मिला गुप्त रास्ता

ट्रंप को दिया क्रेडिट

आइजैकमान ने आर्टेमिस मिशन विजन के आइडिया को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देते हुए कहा,' राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को आर्टेमिस प्रोग्राम दिया और NASA और हमारे साझेदारों के पास इसे पूरा करने की योजना है. हम जहां तक ​​संभव होगा, आर्किटेक्चर को स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, मिशनों की संख्या बढ़ाएंगे और उड़ान दर में तेजी लाएंगे, क्रमिक रूप से कार्य करेंगे और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर वापस लाएंगे, इस बार स्थायी रूप से.' उन्होंने आगे कहा कि यह वही नासा है जिसने कभी दुनिया को बदल दिया था। यही वह नासा है जो इसे फिर से दोहराएगा.