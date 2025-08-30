Dark Matter: NASA की डराने वाली रिपोर्ट...अब ग्रहों के अंदर बन रहे हैं ब्लैक होल

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों के एक नए और डराने वाले शोध में पता चला है कि ग्रहों के अंदर ही ब्लैक होल बन सकते हैं जो बाद में इन्हें ही खत्म कर सकते हैं. इस शोध की जानकारी 20 अगस्त को प्रकाशित हुई थी. इसमें पाया गया कि कुछ ग्रहों के केंद्र में समय के साथ डार्क मैटर जमा हो जाते हैं जिससे ब्लैक होल बनता है. NASA के मुताबिक, डार्क मैटर वह अदृश्य चीज है जो ब्रह्मांड के लगभग 27 प्रतिशत हिस्से में मौजूद है. यह एक गोंद की तरह है जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है. डार्क मैटर सीधे Black Holes को नहीं बनाता लेकिन उन्हें बनाने में मदद करता है.

डार्क मैटर क्या है?

एक नए शोध के मुताबिक, एक्स्पोप्लैनेट, ये ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, ये डार्क मैटर को समझने में सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं. वैज्ञानिकों ने Mathematical Calculation से यह बताया है कि, एक्स्पोप्लैनेट अपने केंद्र में लंबे समय तक डार्क मैटर जमा कर सकते हैं.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या राय है?

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री मेहरदाद फोरौटन ने कहा, अगर डार्क मैटर के कण बहुत भारी हैं और खत्म नहीं होते तो वे समय के साथ एक छोटे ब्लैक होल में बदल सकते हैं. इसके बाद ये ब्लैक होल बड़ा होकर पूरे ग्रह को निगल सकता है. अगर ऐसा होता है तो उस जगह पर ग्रह जितना बड़ा ही ब्लैक होल बन जाएगा. हालांकि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डार्क मैटर बहुत भारी हो और खुद को खत्म ना कर दे.

क्या ये धरती के लिए भी खतरा है?

इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि, इस खोज से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि धरती कोई ब्रह्मग्रह(Expo planet)नहीं है. इसलिए भविष्य में किसी भी ब्लैक होल द्वारा धरती को निगले जाने का खतरा नहीं है. रिसर्चर मेहरदाद फोरौटन ने बताया, इस खतरे में मुख्य तौर पर गैसीय एक्सोप्लैनेट हैं. उनका मानना है कि, कुछ अलग-अलग तापमान और आकार वाले ग्रहों पर ब्लैक होल बन सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, Expo Planet का अध्ययन करके हम बहुत भारी डार्क मैटर के कणों की खोज कर सकते हैं.

